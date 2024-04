Kolejny niemiecki system Skynex dla Ukraińców

Kometując ćwiczenia "Brave Griffin" Duda powiedział - "To jest bardzo ważne ćwiczenie. Chcę z całą mocą podkreślić, że stanowi ono dowód na to, że polscy żołnierze są gotowi do tego, by przyjść – w razie potrzeby – swojemu litewskiemu sojusznikowi i sąsiadowi z pomocą." - zacytował litewski nadawca publiczny LRT.

Mówiąc to prezydent Polski ocenił, że obecne ćwiczenia są kontynuacją poprzednich - "Dragon24", które były realizowane na terytorium naszego kraju. "Uczestniczyliśmy w nim niedawno z panem prezydentem, obserwowaliśmy przekraczanie przez wojska sojusznicze Wisły w Polsce z zachodu w kierunku wschodnim po to, by w razie czego jednostki sojusznicze były w stanie stanąć do obrony Przesmyku Suwalskiego." - powiedział Duda.