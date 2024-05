Korea Południowa radykalnie zwiększyła zakupy LNG

W kwietniu 2024 r., Republika Korei zaimportowała jedną trzecią gazu skroplonego (LNG) więcej w porównaniu z tym samym miesiącem 2023 r.

Korea Południowa, trzeci co do wielkości nabywca LNG na świecie po Japonii i Chinach, zaimportowała w kwietniu 2024 r. 4,213 mln ton LNG, co oznacza wzrost o 34 proc. w porównaniu z kwietniem zeszłego roku 2023 r., agencja informacyjna Interfax za danym koreańskiej służby celnej.



Agencja podkreśliła jednak, że obrót skroplonym gazem ziemnym, który przewożony jest dużymi gazowcami, może charakteryzować się nierównomiernym przyjmowaniem przesyłek w poszczególnych miesiącach roku. Liczony od początku roku do końca kwietnia import LNG wyniósł 16,993 mln ton, czyli był większy o “symboliczne” o 0,4 proc. rok do roku.

Dostawy LNG z Rosji w kwietniu wyniosły 254 tys. ton i wzrosły o jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym. LNG na dużą skalę w Rosji produkowane jest przez zakłady Sachalin Energy (współwłaściciele Gazprom, Mitsui i Mitsubishi) oraz Yamal LNG (uczestnicy NOVATEK, TotalEnergys, chińskie CNPC i SRF).

Dostawy z Australii – największe źródło dla południowych Koreańczyków – wzrosły o 27 proc. – do 1,15 mln ton, Katar zwiększył eksport do Korei Południowej o 12 proc. – do 948 tys. ton.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna oczekuje, że zużycie gazu w Korei Południowej spadnie o 3 proc. w 2024 roku. Według MAE liczba ta spada ze względu na zwiększoną produkcję energii jądrowej i zwiększone wykorzystanie źródeł odnawialnych w tym azjatyckim państwie.

interfax.ru/kresy.pl