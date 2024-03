Hiszpania dostarczy na Ukrainę nową partię czołgów – informuje w środę Infodefensa. Mowa jest o 20 Leopardach 2A4.

Jak poinformował w środę portal Infodefensa, Hiszpania dostarczy na Ukrainę nową partię czołgów. Mowa jest o 20 Leopardach 2A4. Czołgi, podobnie jak inne materiały, zostaną przed wysyłką przygotowane do wysyłki w fabryce Santa Bárbara Sistemas w Alcalá de Guadaíra w Sewilli.

“Ta nowa partia materiałów może mieć bezpośredni związek z ubiegłotygodniową wizytą delegacji Ukrainy w Hiszpanii w celu negocjacji z przedstawicielami przemysłu i Ministerstwem Obrony Narodowej” – napisano w materiale. Hiszpańska sekretarz stanu ds. handlu Xiana Méndez stwierdziła, że materiały przekazywane Ukrainie są niezbędną, priorytetową i kluczową bronią w walce z Rosją.

“Nie ma wątpliwości, że Ukraina zrobi z nich najlepszy użytek dla ochrony swojego bezpieczeństwa narodowego” – wyjaśniła Mendez.

Przypomnijmy, że na początku stycznia tego roku, w mediach pojawiły się informacje, że z niemal stu Leopardów 2, 26 zostało zniszczonych, a reszta ma problemy z konserwacją.

“Amerykańskie czołgi Abrams znacznie przewyższają ukraińską flotę składającą się głównie z czołgów T-64 i T-72 z czasów radzieckich. Ale takie same są niemieckie czołgi Leopard 2, których Ukraina użyła w letniej ofensywie. Leopardy 2 radziły sobie nieźle, ale nie były niezniszczalną superbronią. Z mniej niż 100 Leopardów 2 znajdujących się w ukraińskiej służbie co najmniej 26 zostało zniszczonych; innych nie można używać ze względu na problemy z naprawą i konserwacją. Podobnie jak wszystkie czołgi, Leopard 2 i Abrams, aby przetrwać na polu bitwy, wymagają ścisłej koordynacji połączonych sił z piechotą, artylerią i inżynierami na dużą skalę, a do przetrwania w walce wymagają rozbudowanej infrastruktury wsparcia. Ukraina okazała się niezdolna do ich zapewnienia w 2023 r. Słabo wspierane Leopardy 2 poprowadziły pierwsze letnie ataki, ale nie poczyniły większych postępów. Przydałoby się więcej takich zaawansowanych czołgów, ale ofensywa nie dostarcza wielu dowodów na to, że lepsze czołgi miałyby decydujące znaczenie” – czytamy na portalu Foreign Affairs.

