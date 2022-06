Niemcy i Holandia przekazały Ukrainie 12 haubic PzH 2000

Według agencji informacyjnej UNIAN premier Gruzji Irakli Garibaszwili oskarżył władze Ukrainy o to, że lobbują w państwach zachodnich o nie udzielanie jego państwu statusu oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej. Arachamia, będący obecnie jednym z najważniejszych ukraińskich polityków, ostro odpowiedział na sugestię Garibaszwilego, oskarżając go przy tym o upowszechnianie fejków i krytykując gruziński obóz rządzący.

"Całkiem niedawno na posiedzeniu PASE [Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy] on [Garibaszwili] oświadczył, że jakoby Arachamia jeździł do Europy i USA, i zniechęcał do brania Gruzji w skład kandydatów do UE" - ukraiński polityk powiedział w nagraniu jakie zamieścił na swoim kanale na Telegramie.