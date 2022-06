Niemieckie haubice dla Ukrainy jeszcze w czerwcu

W drugiej połowie czerwca Ukraina otrzyma z Niemiec samobieżne haubice – poinformował ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w rozmowie z NV.

22 czerwca został określony jako przybliżony termin dostawy haubic samobieżnych Panzerhaubitze 2000.

„Przekazano nam siedem samobieżnych haubic. Otrzymamy te systemy około 22 czerwca” – powiedział Melnyk. Następnie spodziewane są dostawy samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard.

„To także stara broń. Z całkowitej liczby 30 jednostek Gepard, 15 zostanie dostarczonych do końca lipca, kolejne 15 do końca sierpnia. To jedyne 2 decyzje ze wszystkich ogłoszonych do tej pory przez niemiecki rząd, które aktualnie są w toku” – dodał.

Ambasador zaznaczył, że wbrew obietnicom Niemcy nie dostarczyły jeszcze jednej jednostki ciężkiej broni na Ukrainę. „Na dzień dzisiejszy 105. dzień wojny rosyjskiej z Ukrainą, nic, i nie mogę tego wystarczająco podkreślić, żadna jednostka ciężkiego uzbrojenia – artyleria, haubice, bojowe wozy piechoty, czołgi – ani jedna rzecz nie została dostarczona Ukraina” – powiedział.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk napisał w piątek na Twitterze: „To szaleństwo! Mimo agresywnej rosyjskiej wojny Niemcy w styczniu-kwietniu 2022 r. zwiększyły import z Rosji o 60 proc. i przekazały jeszcze Moskwie prawie 6 mld euro”. Wskazał jednocześnie, że wymiana handlowa Niemiec z Ukrainą spadła w tym czasie o 11,8 proc. Melnyk powołał się na dane Komitetu ds. Wschodnioeuropejskich Relacji Gospodarczych.

Jak informowaliśmy, Amos Hochstein, starszy doradca ds. bezpieczeństwa energetycznego przy Departamencie Stanu USA zaznaczył w czwartek, że Rosja może teraz uzyskiwać większe przychody ze swoich paliw kopalnych niż na krótko przed inwazją na Ukrainę. Globalne wzrosty cen zrównoważyły wysiłki krajów Zachodu dążące do ograniczenia importu rosyjskich surowców.

