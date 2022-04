Ukraina: Zełenski i Putin najprawdopodobniej spotkają się w najbliższym czasie w Turcji

Według strony ukraińskiej, jest bardzo prawdopodobne, że już w najbliższym czasie prezydenci Ukrainy i Rosji spotkają się w Turcji, najpewniej w Stambule lub Ankarze.

W sobotę szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu i przewodniczący ukraińskiej delegacji na rozmowy z Rosją, Dawid Arachamia powiedział, że Rosja ustnie zaakceptowała projekt porozumienia pokojowego, zaproponowanego przez Ukrainę podczas ostatnich rozmów w Stambule. Dodał jednak, że wyjątkiem jest tu kwestia Krymu.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jednocześnie, jak podała ukraińska agencja Unian, strona rosyjska potwierdziła, że na dziś projekty dokumentów są opracowane w stopniu wystarczającym do tego, aby przeprowadzić bezpośrednie konsultacje między prezydentami obu państw, Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

Arachamia zaznaczył, że obecnie przed grupami negocjacyjnymi stoi zadanie „szybkiego opracowania finalnego stadium nie tyle samego dokumentu, co raczej kwestii, które już został poruszone i przygotowanie możliwości spotkania obu prezydentów”.

Ukraiński polityk powiedział, że w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan rozmawiał telefonicznie zarówno z Zełenskim, jak i z Putinem. „I podobno on [Putin – red.] ze swojej strony [powiedział-red.], że oni już w najbliższym czasie są gotowi, by zorganizować spotkanie. My jeszcze czekamy. Oczywiście, nie jest znana ani data, ani miejsce. Ale uważamy, że z wysoką dozą prawdopodobieństwa, miejscem będzie Ankara lub Stambuł w Turcji”.

Czytaj także: Arachamia: jeden „dobry” kraj zgodził się być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy

Jak pisaliśmy, ostatnio minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba, wyraził zadowolenie z organizowanych przez Turcję negocjacji rosyjsko-ukraińskich i przyznał, że gdyby Turcji udało się zorganizować spotkanie Zełenski-Putin, to Ukraina jest gotowa na taką inicjatywę.

W czwartek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że jest w pełni zdeterminowany, by przeprowadzić rozmowy z przywódcami Ukrainy i Rosji i zjednoczyć ich, by zakończyć rozlew krwi. W piątek Erdogan oświadczył z kolei, że prezydenci Zełenski i Putin mogą w najbliższym czasie spotkać się w Stambule. Jego zdaniem, uzgodnienia poczynione na rozmowach delegacji obu krajów dają podstawę do spotkania na poziomie prezydentów.

Erdogan wyraził przy tym gotowość Turcji do stania się jednym z państw-gwarantów nowego układu jaki zostałby zawarty między Rosją a Ukrainą, choć zaznaczył, że konieczne jest jeszcze głębsze zastanowienie się nad tą formułą. Turcję, jako jednego z możliwych stron gwarantujących nowy ład między Ukrainą i Rosją, wskazał już przedstawiciel Kijowa prowadzący rozmowy z Rosjanami. Turecki przywódca był natomiast sceptyczny co do możliwości przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Przeczytaj więcej: Erdogan zapowiedział spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy

Ostatni runda negocjacji rosyjsko-ukraińskich odbyła się w niedzielę w Stambule. Otwierał ją właśnie Erdogan. Była to szósta runda rozmów rosyjsko-ukraińskich od wybuchu wojny. Dwie z nich zostały przeprowadzone w trybie wideokonferencji. Pierwsza odbyła się 28 lutego, to jest cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiego ataku.

Unian / pravda.com.ua / Kresy.pl