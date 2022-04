Arachamia: Ukraina chce stworzyć „własne NATO”

Dla Ukrainy ważne jest, aby największe państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) organizowały się wokół niej, aby w razie potrzeby skutecznie wesprzeć Ukrainę – poinformował szef frakcji parlamentarnej partii „Sługa Narodu” i przewodniczący ukraińskiej delegacji na rozmowy z Rosją Dawid Arachamia.

Jak poinformował w sobotę szef frakcji parlamentarnej partii „Sługa Narodu” i przewodniczący ukraińskiej delegacji na rozmowy z Rosją Dawid Arachamia, dla Ukrainy ważne jest, aby największe państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) organizowały się wokół niej, aby w razie potrzeby skutecznie wesprzeć Ukrainę.

„Chcemy zrobić NATO samemu. Ważne jest dla nas, aby największe i najskuteczniejsze państwa NATO udzieliły wsparcia w przypadku agresji. Turcja jest dla nas bardzo ważna, to największa armia NATO w Europie. Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo też są ważne. Trwają bardzo aktywne konsultacje. Już oficjalnie ogłoszono, że trzy państwa członkowskie NATO są gotowe udzielić gwarancji dokładnie w takim formacie, jak powiedziałem. To jest właściwie artykuł 5 NATO, ale z ostrzejszym mechanizmem aktywacji, muszą skonsultować się i udzielić pomocy w ciągu 72 godzin” – powiedział.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Według Arachamii bardzo ważne jest, aby Ukraina otrzymała gwarancje od Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale kraje te prawdopodobnie dołączą.

„Myślę, że prawdopodobieństwo przystąpienia USA jest wysokie, ponieważ pan Blinken powiedział przedwczoraj, że nie mają nic przeciwko rozważaniu mechanizmów gwarancji bezpieczeństwa, ale chcą je poznać bardziej szczegółowo, rozważyć wszystkie zagrożenia itp. Mamy jednak minimalny pakiet krajów gwarantów, a bez nich po prostu się nie ruszymy” – skomentował szef.

Zaznaczył, że dopiero po podpisaniu stosownej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa kolejnym zadaniem będzie zmiana Konstytucji Ukrainy pod kątem neutralnego statusu.

„Aby to zrobić, chcemy referendum. To znaczy, że rozstrzygną Ukraińcy, a nie ukraińscy politycy. To dla nas bardzo ważne i początkowo na to nalegaliśmy. Strona rosyjska bardzo aktywnie sprzeciwiła się tej normie, ale później zgodziła się, że to jedyne wyjście z sytuacji” – powiedział polityk.

Włochy stały się trzecim krajem NATO, który poparł koncepcję wzmocnionej neutralności proponowaną przez stronę ukraińską. Szef ukraińskiej delegacji negocjacyjnej poinformował o tym na Telegramie.

„Włochy wyraziły gotowość do działania jako gwarant bezpieczeństwa Ukrainy. To trzecie państwo członkowskie NATO, które poparło proponowaną przez nas koncepcję wzmocnionej neutralności” – powiedział.

Kresy.pl/Unian/Ukrinform