Pentagon: Rosjanie od początku inwazji wystrzelili prawie 2 tys. rakiet

Polacy są podzieleni w sprawie propozycji zawieszenia płatności składki do UE przez Polskę - pokazują opublikowane w sobotę wyniki badania SW Research dla rp.pl. 34,2 proc. respondentów ocenia pomysł pozytywnie. Solidarna Polska postuluje, by rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do unijnego budżetu.

Respondentom zadano następujące pytanie: "Solidarna Polska proponuje, by Polska zawiesiła płacenie składki do UE, jeśli Unia nie przekaże Polsce środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak ocenia Pani/Pan taką propozycję?". Wyniki sondażu SW pokazują, że 34,2 proc. respondentów pozytywnie ocenia propozycję zawieszenia płatności składki do UE przez Polskę. Negatywnie ocenia ją 36,7 proc. Brak zdania w omawianej kwestii deklaruje 29,1 proc. respondentów.

Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research podkreśla, że "negatywny stosunek do pomysłu ugrupowania Zbigniewa Ziobry wyraża co trzecia kobieta i 4 na 10 mężczyzn. Odsetek respondentów sceptycznie oceniających zawieszenie płacenia składki wzrasta wraz z wiekiem badanych (24% pośród osób do 24 roku życia, 43% wśród badanych, którzy skończyli 50 lat)".