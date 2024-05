Ambasador Izraela pisze o “komorach gazowych w Polsce”, nie wspomina o Niemcach

Ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne popełnił kolejną kontrowersyjną wypowiedź. Na portalu “X” mówił o “komorach gazowych w Polsce” nie wspominając o tym, że ich budowniczymi i użytkownikami byli Niemcy.

W czwartek 9 maja David Atherton dziennikarz “The European Conservative” zarzucił aktywistce ekologicznej Grecie Thunberg, że podczas manifestacji “pro-palestyńskiej” w Malmo skandowała “Żydzi wracajcie do Polski”.

W środę na wpis zareagował ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne. “Żydzi, wracajcie do Polski!… Niektórym antysemitom wydaje się tęsknić za przywódcą palestyńskim, Hadżdż Aminem Husseinim (Muhammad Amin al-Husajni), nazistowskim kolaborantem, który również chciał, aby Żydzi udali się do Polski, a dokładniej do komór gazowych w Polsce. Antysemici = niebezpieczeństwo”.

Wpis ambasadora został już opatrzony komentarzem od społeczności portalu X. “Kiedy Hadżdż Amin Husseini chciał wysłać Żydów do komór gazowych, Polski nie było, ponieważ była okupowana przez Niemcy. Jedynymi budowniczymi i użytkownikami wspomnianych komór gazowych byli Niemcy”.

“Jews, go back to Poland!”…

Some Antisemites seem to miss the Palestinian leader, Haj Amin Husseini, a Nazi collaborator who also wanted Jews to go to Poland – more precisely to the gas chambers in Poland.

Antisemites = danger https://t.co/nD3ad8VlnA pic.twitter.com/1kYLFOCFQX — Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) May 15, 2024

Przypomnijmy, że w kwietniowym wywiadzie dla Kanału Zero ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne odmówił przeproszenia w imieniu izraelskich sił zbrojnych za zabicie polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. W rozmowie z TVP Info przekonywał z kolei, że Polska ma problem z “rosnącymi nastrojami antysemickimi”.

Wcześniej Liwne oświadczył: „Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia „zbrodnie wojenne” i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia. Również dla dobra całego świata zachodniego”. Odniósł się w ten sposób do wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), który napisał o izraelskich zbrodniach wojennych.

Czytaj także: Polska uczelnia odwołała spotkanie z żydowskim pisarzem, który chciał zabijać mieszkańców Strefy Gazy. Ambasador Izraela mówi o “antysemityzmie”

Kresy.pl