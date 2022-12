Zełenski: nie sądzę, żeby Putin użył broni jądrowej

W ocenie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, rosyjski przywódca Władimir Putin, nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej.

Podczas swojego wystąpienia na The New York Times DealBook Summit, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, został zapytany o możliwość przekształcenia się wojny rosyjsko-ukraińskiej w konflikt nuklearny. Jego zdaniem, rosyjski przywódca, Władimir Putin, nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej.

„Wydaje mi się, że agresja Putina została przez niego całkowicie przepowiedziana. On po prostu chce zdobyć Ukrainę, w prymitywny sposób zniszczyć naszą ludność i całkowicie rządzić naszym terytorium” – powiedział Zełenski.

„Czy on może w ten sposób wykorzystać broń jądrową – tego nie mogę wam powiedzieć. Uważam, że on nie całkiem kontroluje wszystkie procesy, jakie mają miejsce w jego armii. Tu jacyś ludzie przyszli i gwałcili dzieci – on mówi, że nic o tym nie wiedział. Tu ktoś wszedł i strzelał do cywilów, a on mówi, że to nie jego wojska, tylko jacyś przebierańcy” – twierdził prezydent Ukrainy.

„Dlatego to, czy on użyje broni jądrowej, czy nie – na pewno nie zależy od naszej rozmowy z wami. Mało tego, on może użyć broni jądrowej też na innych terytoriach. Wydaje mi się, nie powinniśmy się tego obawiać. Trzeba się bać całkowitej przewagi Putina. Jeśli dostanie terytorium naszego państwa, to się przyzwyczai i zrozumie, że agresja nie oznacza żadnych konsekwencji” – oświadczył. Dodał też, że rosyjskiego prezydenta trzeba „ustawić”.

„Podkreślę: on jest bardzo zależny od swojego społeczeństwa i on bardzo chce żyć. I dlatego nie sądzę, żeby użył broni jądrowej. Tak uważam” – twierdzi Zełenski.

„Ale powiem jeszcze raz: tu chodzi o kwestię adekwatności tej osoby. Ja nie mogę odpowiadać za poziom adekwatności prezydenta Rosji” – dodał.

Podczas spotkania Zełenskiego zapytano też, kiedy może skończyć się wojna. Jego zdaniem, nastąpi to wtedy, „gdy my zwyciężymy albo gdy będzie tego chciała Federacja Rosyjska”.

„Może się tak stać, że Rosja będzie tego chciała tylko, kiedy poczuje, że jest słaba, w izolacji i nie ma partnerów w tej sprawie” – oświadczył prezydent. „Będziemy wierzyć, że to się skończy w najbliższych miesiącach” – dodał. Zełenski twierdził też, że jeśli Ukraina nie wytrzyma konfrontacji z Rosją, to wojna rozprzestrzeni się na inne terytoria.

