USA wezwały swoich obywateli do pilnego opuszczenia Rosji

Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto wypowiadał się w niedzielę na antenie Radia Kossuth. Jak podkreślił, wypowiedzi z ostatnich tygodni prowadzą do wniosku, że wojna będzie się przeciągać i - jak to określił - "to najgorsza możliwa wiadomość, jaką możemy otrzymać w związku z wojną". "Węgry, jako kraj sąsiadujący z Ukrainą, musiały stawić czoła wszystkim bezpośrednim konsekwencjom wojny w ciągu ostatniego roku, w tym ponad milionowi uchodźców, gwałtownemu wzrostowi inflacji i wyższym o 10 miliardów euro krajowym rachunkom za energię" - zaznaczył, cytowany przez portal Index.hu.

Wyraził opinię, że im dłużej wojna się przeciąga, tym więcej ludzi umiera, a „życie trzeba tu ratować, a życie można ratować tylko pokojem”. "Stanowisko Węgier nie zmieniło się od wybuchu wojny, chcą one natychmiastowego zawieszenia broni i negocjacji pokojowych, bo tylko one doprowadzą do pokoju, a tym samym do ratowania życia ludzkiego" - dodał.