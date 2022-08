Córka Aleksandra Dugina zginęła w eksplozji samochodu [+VIDEO]

Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass, Daria Dugina, córka rosyjskiego filozofa Aleksandra Dugina, zginęła w wyniku eksplozji samochodu w obwodzie moskiewskim, powiedział w niedzielę TASS Andriej Krasnow, szef rosyjskiego ruchu społecznego Horizon.

„Tak, bardzo niekorzystne wydarzenie; znałem Darię osobiście” – powiedział Krasnow. Zauważył, że eksplodujący samochód należy do Aleksandra Dugina. „To był pojazd ojca. Daria jechała innym samochodem, ale dziś wzięła jego samochód, podczas gdy Aleksander jechał inną drogą. Wrócił, był na miejscu tragedii. O ile rozumiem, Aleksander lub prawdopodobnie razem byli celem” – powiedział Krasnow.

„Toyota Land Cruiser Prado eksplodowała w regionie moskiewskim, w wyniku czego zginęła kobieta-kierowca”, poinformowały moskiewskie organy ścigania.

Главный идеолог путинского фашизма Дугин на месте гибели своей дочери. Не спрашивай, где твоя дочь, Александр. Её забрали к себе мёртвые дети Бучи. pic.twitter.com/0sJz2UVhlG — Максим Мирович (@MirovichMedia) August 20, 2022

Aleksandr Dugin to rosyjski polityk, geopolityk i historyk religii, jest głównym ideologiem rosyjskiego neoimperializmu, eurazjatyzmu, tradycjonalizmu integralnego. Przez część polskich mediów nazywany jest „mózgiem Putina” ze względu na domniemany wpływ na prezydenta Rosji. Jednak ta opinia jest podważana, między innymi przez publicystów portalu Nowy Ład: „Dugin jest bowiem w samej Rosji marginalnym publicystą i myślicielem, a jego ruch polityczny składa się z sympatyków aktywnych głównie w przestrzeni internetowej. Tworzone przez środowisko Dugina treści znajdują oddźwięk przede wszystkim w kręgach zachodniej prawicy, przyczyniając się do tworzenia wykrzywionego obrazu Rosji oraz jej roli we współczesnym świecie” – czytamy.

Warto jednak przypomnieć, że Dugin ma na koncie wypowiedzi nieprzychylne Polsce, profesor Mieczysław Ryba zarzuca Rosjaninowi imperializm. „My wszyscy – Rosjanie, Serbowie, Tatarzy itd. – reprezentujemy żywioł barbarzyński. Barbarzyństwo to życie, to sakralny świat tradycji. (…) W tym wielkim starciu cywilizacji atlantyckiej i kultury eurazjatyckiej to wszystko, co znajduje się między nami – Polska, Ukraina, Europa Środkowa, a kto wie, może nawet Niemcy – musi zniknąć, zostać wchłonięte” – pisał Dugin.

Daria Dugina dała się poznać jako zwolenniczka anektowania ziem wschodniej Ukrainy, w marcu w rozmowie z Nikołajem Rosowem mówiła: „tożsamość ukraińska jest głównie zlokalizowana na zachodniej Ukrainie, ale wschodnia Ukraina – w tym Donbas – byłaby skłonna zaakceptować imperium euroazjatyckie”.

Kresy.pl/Tass/NowyŁad