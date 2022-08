Terror w stolicy Somalii – 30-godzinne oblężenie dżihadystów

Grupa dżihadystów przeprowadziła atak terrorystyczny w Mogadiszu. Terroryści zajęli hotel, w którym zostali oblężeni przez siły bezpieczeństwa.

Atak dżihadystów z ekstremistycznej organizacji Asz-Szabab rozpoczął się w piątek wieczorem. Używając broni automatycznej i bomb grupa członków organizacji zaatakowała hotel Hayat w stolicy Somalii. Jak podał portal Al Jazeery hotel stał się celem ataku prawdopodobnie dlatego, że często gości lokalnych polityków i najwyższych urzędników.

Asz-Szabab, najsilniejsza organizacja dżiahadystyczna we wschodniej Afryce szybko wzięła odpowiedzialność za atak. Jej bojownicy po wtargnięciu do hotelu zostali oblężeni przez miejscowe siły bezpieczeństwa. Oblężenie trwało około 30 godzin – do sobotniego wieczoru. Bilans to śmierć co najmniej 13 cywili. Kilkadziesiąt cywilnych osób zostało rannych. Terroryści zginęli. Po zakończeniu oblężenia funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia budynku czy nie znajdują się w nim ładunki wybuchowe.

Miejscowa agencja informacyjna SONNA zamieściła na Twitterze fotografie hotelu po starciu z terrorystami. Wynika z nich, że zniszczenia w niektórych częściach hotelu są poważne.

#UPDATES:The Security Forces are still conducting an operation to get rid of the terrorists who attacked #Hayat hotel in #Mogadishu. 95 percent of the building has been secured. There are casualties including fatalities and the police will give details soon.#Somalia pic.twitter.com/boPsA6E2N7

— SONNA (@SONNALIVE) August 20, 2022