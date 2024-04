Stoltenberg w Kijowie: Nie mogę powiedzieć kiedy Ukraina wstąpi do NATO

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dokładnie Ukraina zostanie członkiem NATO, ale taki dzień nadejdzie, a ważne jest, aby zanim sojusznicy będą gotowi politycznie, była ona już gotowa do członkostwa.

Jak podała Europejska Prawda w przemówieniu w Radzie Najwyższej podczas swojej wizyty w Kijowie 29 kwietnia, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dokładnie Ukraina zostanie członkiem NATO, ale taki dzień nadejdzie, a ważne jest, aby zanim sojusznicy będą gotowi politycznie, była ona już gotowa do członkostwa.

Stoltenberg dodał, że Ukraina ma pełne prawo zostać członkiem NATO. “Przyszłość Ukrainy jest w NATO. A Ukraina zostanie członkiem NATO” – powiedział.

“Nie mogę powiedzieć, kiedy to nastąpi. Jednak praca, którą wspólnie wykonujemy, obejmująca reformy i walkę z korupcją, stawia was na nieodwracalnej drodze do Sojuszu. W przeciwieństwie do UE zaproszenie do przystąpienia do NATO następuje z chwilą a moją ambicją jest, abyśmy uczynili Ukrainę tak potężną, interoperacyjną i dobrze przygotowaną, aby Ukraina natychmiast stała się członkiem NATO. Nie mogę się doczekać tego dnia” – dodał Sekretarz Generalny.

Około godziny 15:00 czasu kijowskiego natowska rzeczniczka Farah Dahlallah zamieściła na Twitterze zapowiedź transmisji konferencji prasowej Stoltenberga, zaznaczając, że będzie to wspólna odprawa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

W swoim przemówieniu Zełenski przypomniał, że jest to trzecia wizyta Stoltenberga na Ukrainie w czasie wojny.

“Dziś możemy odnotować, że Ukraina i sojusz osiągnęły najwyższy poziom stosunków od czasu uzyskania przez nas niepodległości. Ale nie najwyższy z możliwych, i o tym dziś rozmawialiśmy i będziemy mówić po konferencji prasowej” – powiedział prezydent.

Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział w poniedziałek Ukraińcom, że członkowie jego sojuszu nie dotrzymali złożonych w ostatnich miesiącach obietnic pomocy wojskowej, ale stwierdził, że teraz zwiększy się przepływ broni i amunicji.

“Będę także bardzo szczery wobec prezydenta Zełenskiego, a także Rady, że sojusznicy z NATO nie spełnili tego, co obiecywaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy” – powiedział Stoltenberg w poniedziałek w pociągu wiozącym go do Kijowa.

“Stany Zjednoczone spędziły sześć miesięcy na uzgodnieniu pakietu, a europejscy sojusznicy nie dostarczyli obiecanej amunicji. Ale teraz jestem pewien, że wszystko się zmieni” – powiedział.

Stoltenberg zwrócił uwagę, że Kongres USA zatwierdził obecnie pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości ponad 60 miliardów dolarów, który został szybko podpisany przez prezydenta Joe Bidena, oraz że w zeszłym tygodniu brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił „rekordowo wysokie” zaangażowanie w Kijowie.

Zauważył również, że Niemcy zgodziły się dostarczyć Ukrainie nowy system obrony powietrznej Patriot. Powiedział, że spodziewa się innych „nowych zobowiązań”.

“To będzie miało znaczenie – tak jak zrobił różnicę brak wsparcia” – powiedział, nawiązując do niepowodzeń Ukrainy na polu bitwy. Powiedział, że Rosjanie zapłacili „wysoką cenę za marginalne zdobycze terytorialne” i Ukraina wciąż może odwrócić sytuację.

“Nie jest za późno, aby Ukraina zwyciężyła. Dlatego tak pilne jest, aby sojusznicy z NATO faktycznie zrobili teraz to, co obiecaliśmy i abyśmy zamienili te zobowiązania w rzeczywiste dostawy broni i amunicji, jestem pewien, że to teraz nastąpi”.

Kresy.pl/Europejska Prawda