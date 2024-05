Nauseda: Zwolnienie Szojgu ma na celu kontynuację wojny

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda uważa, że decyzja Władimira Putina o zastąpieniu ministra obrony Siergieja Szojgu ma na celu kontynuację wojny na Ukrainie.

Jak przekazał w poniedziałek portal Delfi, prezydent Litwy Gitanas Nauseda uważa, że decyzja Władimira Putina o zastąpieniu ministra obrony Siergieja Szojgu ma na celu kontynuację wojny na Ukrainie. Według głowy litewskiego państwa jest to krok przeznaczony na rynek krajowy.

“Nie wierzę w ten reżim tak bardzo, że nie wierzę w ich motywację, ich decyzje. Wszystko to robi się dla rynku krajowego, wszystko to robi się, aby kontynuować tę wojnę i nie miejmy złudzeń, że Władimir Putin jest gotowy na jakieś rozmowy pokojowe, czuje, że przejął inicjatywę wojenną, widzi opóźnienie w wsparciu Zachodu dla Ukrainy i czuje, że jest w stanie zrobić to, co robi. Po prostu nie ma innego sposobu, aby przestać niż skutecznie wspierać Ukrainę, najważniejsze jest, aby zrobić to szybko” – powiedział w niedzielę dziennikarzom Nauseda.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters, Siergiej Szojgu nie jest jużministrem obrony Rosji. Na jego stanowisko Władimir Putin mianował Andrieja Biełousowa, byłego wicepremiera specjalizującego się w ekonomii.

Putin chce, aby Siergiej Szojgu, minister obrony od 2012 roku i wieloletni sojusznik Putina, został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji, zastępując urzędującego Nikołaja Patruszewa.

“Siergiej Szojgu został mianowany Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Odpowiedni dekret podpisał prezydent Rosji Władimir Putin” – poinformowała rosyjska, państwowa agencja prasowa TASS.

“Mianowanie Siergieja Szojgu Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” – czytamy w tekście dokumentu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Z kolei Nikołaj Patruszew został zwolniony ze stanowiska Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zwolnienie Patruszewa ze stanowiska Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej nastąpiło w związku z przeniesieniem na inne stanowisko – czytamy w dokumencie.

Kresy.pl/Delfi