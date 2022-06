Szwecja dostarczy Ukrainie więcej broni, m.in. pociski przeciwokrętowe

Szwecja zapowiedziała przekazanie Ukrainie czwartego pakietu pomocowego obejmującego m.in. rakietowe pociski przeciwokrętowe.

Jak podaje agencja Reutera, ministrowie finansów oraz obrony Szwecji – Mikael Damberg i Peter Hultqvist – poinformowali w czwartek, że Szwecja dostarczy Ukrainie kolejny pakiet pomocy gospodarczej i wojskowej. Mają znaleźć się w nim pociski przeciwokrętowe, karabiny i broń przeciwpancerna.

Szwedzkie ministerstwo finansów poinformowało, że pakiet przedłożony parlamentowi do zatwierdzenia sprawi, że środki przeznaczone w budżecie na rząd centralny wzrosną o 1 mld koron, czyli o 102 mln dolarów.

„Szwecja wyśle Ukrainie pociski przeciwokrętowe, broń przeciwpancerną i karabiny kal. 12,7 mm wraz z amunicją. Czwarty pakiet wsparcia obejmuje również wkład finansowy w Siły Zbrojne Ukrainy. Całkowita kwota obejmuje ponad 95 milionów euro. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie musi się skończyć” – napisała na Twitterze minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde!

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop!

— Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022