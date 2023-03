CNN: NATO szacuje, że w Bachmucie na jednego zabitego ukraińskiego żołnierza przypada pięciu Rosjan

Wywiad NATO szacuje, że na każdego ukraińskiego żołnierza zabitego w obronie Bachmutu siły rosyjskie straciły co najmniej pięciu – poinformowała w poniedziałek stacja CNN powołując się na anonimowego oficera NATO.

Jak przekazała w poniedziałek stacja CNN, wywiad NATO szacuje, że na każdego ukraińskiego żołnierza zabitego w obronie Bachmutu siły rosyjskie straciły co najmniej pięciu. Urzędnik rozmawiał z CNN pod warunkiem, że pozostanie anonimowy. Pomimo korzystnego stosunku Ukraina ponosi jednak znaczne straty broniąc miasta.

Ukraińscy urzędnicy wielokrotnie twierdzili, że zadają Rosji ciężkie straty.

Jak przekonuje gazeta Bild, prezydent Wołodymyr Zełenski i naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny mają sprzeczne poglądy na temat tego, jak wojsko powinno poradzić sobie z sytuacją w Bachmucie. Bild pisze, że Załużny rozważał taktyczne wycofanie się z Bachmutu z powodu troski o dobro swoich żołnierzy.

„Zdecydowana większość żołnierzy w Bachmucie nie rozumie, dlaczego miasto jest utrzymywane” – powiedział Bildowi ukraiński analityk wojskowy pod warunkiem anonimowości.

Inny ukraiński analityk wojskowy powiedział gazecie, że obecny stosunek ofiar między Ukraińcami a Rosjanami wynosi 1: 7, dlatego ukraińskie wojsko broni Bachmutu. Dodał jednak, że „żołnierze powinni zostać wycofani trzy tygodnie temu, kiedy Rosjanie wzięli Krasną Górę”.

Tymczasem biuro prezydenta poinformowało 6 marca, że odbyło się spotkanie między Zełenskim, Załużnym i innymi urzędnikami dotyczące sytuacji w mieście. Zgodnie z komunikatem prasowym mówiono kontynuowaniu działalności obronnej i wzmocnieniu pozycji ukraińskiego wojska.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że regularna armia rosyjska i siły Grupy Wagnera poczyniły dalsze postępy na północnych przedmieściach Bachmutu. Obszar jest obecnie utrzymywanym przez Ukraińców „klinem, narażonym na rosyjskie ataki z trzech stron” – czytamy.

Brytyjczycy podkreślają, że Ukraina wzmacnia ten obszar elitarnymi jednostkami, a w ciągu ostatnich 36 godzin zniszczono dwa kluczowe mosty w Bachmucie (m.in. ważny most łączący miasto z ostatnim głównym szlakiem zaopatrzeniowym). „Ukraińska obrona Bachmutu znajduje się pod coraz silniejszą presją, w mieście i jego okolicach toczą się intensywne walki, a szlaki zaopatrzeniowe są coraz bardziej ograniczone” – wskazuje brytyjski wywiad.

