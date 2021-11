Amerykański strateg: USA nie uratują Polski przed rosyjską inwazją

Zdaniem amerykańskiego stratega, Edwarda Luttwaka, Polska nie powinna zbytnio wierzyć, że USA mogą ją uratować przed rosyjską inwazją, bo „kiedy przyjdzie co do czego, Amerykanów nie będzie”. Jego zdaniem, Polacy pod względem obrony kraju powinni wzorować się na Finlandii.

W wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita” amerykański strateg, Edward Luttwak został zapytany, co Polska powinna zrobić w obecnych czasach, gdy „Władimir Putin szykuje się do inwazji na Ukrainę. Xi Jinping chce przejąć kontrolę nad Tajwanem. A Aleksander Łukaszenko w każdej chwili może posunąć się do testowania gwarancji bezpieczeństwa NATO na Bugu”. Jego zdaniem, „Polska nie powinna zbytnio wierzyć, że przed rosyjską inwazją uratować ją mogą Amerykanie”. Jak wyjaśnia, gwarancje bezpieczeństwa NATO nie są iluzją, ale „kiedy przyjdzie co do czego, Amerykanów nie będzie”.

„(…) to Rosjanie zdecydują, kiedy będą chcieli uderzyć. A zrobią to w dogodnym dla siebie momencie, na przykład w czasie głębokiego kryzysu politycznego w Ameryce, gdy wiatr w żagle będą mieli politycy przeciwni zagranicznym interwencjom. Dla Amerykanów obecność 5 tysięcy żołnierzy nad Wisłą nie jest złym rozwiązaniem. Tanim kosztem mogą nieco wkurzyć Rosjan. Ale w razie konfliktu ich znaczenie będzie zerowe, tym bardziej że także w Niemczech nie ma wystarczająco dużych sił amerykańskich, aby przyjść Polsce z odsieczą, a przerzut dywizji ze Stanów będzie niezwykle trudny. Pierwsze, co zrobią Rosjanie, to zniszczą wszystkie lotniska wojskowe w Polsce” – twierdzi amerykański strateg.

Dopytywany o koncepcję Fort Trump, jako zaplecze dla obrony krajów bałtyckich i Ukrainy, Luttwak oświadczył, że bez obecności na miejscu 1,5 mln żołnierzy Litwa, Łotwa i Estonia są nie do obrony, zaś „symboliczna liczba wojsk USA w Polsce nie zmieni wyniku wojny o Ukrainę”. Jego zdanie, obecność amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju jest dla nas szkodliwa, bo „tworzy złudzenie bezpieczeństwa i odciąga uwagę od tego, co należy robić dla obrony kraju”.

Amerykanin krytycznie ocenił koncepcje rozwoju Marynarki Wojennej RP, która jego zdaniem na takim teatrze operacyjnym jak Bałtyk nie ma racji bytu. Podobne zdanie ma na temat kupowanych przez Polskę od USA 250 czołgów Abrams i 32 myśliwców F-35. Twierdzi, że tyle abramsów „jest dobre dla Omanu, który nie ma wrogów”, ale „nie dla Polski”, położonej obok Rosji, więc Polska potrzebowałaby 4–5 tysięcy czołgów. W przypadku F-35 zaznaczył, że w razie ataku Rosjanie najpierw zbombardują lotniska wojskowe, więc maszyny te mogą okazać się bezużyteczne.

Zdaniem Luttwaka, w kontekście systemu obrony Polska powinna brać przykład z Finlandii. Zwrócił uwagę, że kraj ten ma bardzo długą granicę z Rosją, do tego pozbawioną takich przeszkód naturalnych jak rzeki czy góry. „Dlatego Finowie w ogóle nie chcą tej granicy bronić. Ale kiedy rosyjskie czołgi dotrą do celu i wyłączą silniki, z mroku nocy wyłoni się 650 tysięcy fińskich żołnierzy – przede wszystkim z poboru. Świetnie przygotowanych. Wiem, brałem udział w ich szkoleniach. No i zacznie się rzeź. Rosjanie zawsze mieli wielkie braki w piechocie i w takim starciu nigdy nie dają rady” – powiedział.

Amerykanin twierdzi też, że rosyjscy stratedzy zdają sobie z tego sprawę i nie będą ryzykować. „Finlandia jest nie do ruszenia” – podkreślił.

Przypomniał zarazem, że swego czasu należał do grona osób, które otwarcie apelowały o zaniechanie przyjmowania nowych członków do NATO. „Ostrzegaliśmy wtedy przed składaniem obietnic, które są nie do utrzymania, dewaluowaniem naszej waluty” – wyjaśnił.

Pytany o obecną strategię Rosji Luttwak powiedział, że Moskwie nie zależy na zajęciu Ukrainy, lecz na tym, by rząd w Kijowie akceptował jej zwierzchność, uznał jej warunki i uwzględniał interesy Rosji. „Dlatego Kreml będzie Ukraińców kąsał, kąsał, kąsał, aż do tego doprowadzi. Gdy taka zmiana władzy nastąpiła w Tbilisi, Gruzini mają spokój, mogą znów sprzedawać Rosjanom wodę Borjomi. Ale jeśli w przypadku Ukrainy to okaże się niemożliwe, pozostanie inwazja” – uważa Amerykanin. Twierdzi też, że sednem „planów imperialnych Putina” są Ukraina, Białoruś i północny Kazachstan, ale republiki Azji Środkowej już nie. W przypadku Polski i krajów bałtyckich, jego zdaniem Putin zdaje sobie sprawę, że „to nie jest rosyjski świat”, ale „chce, aby te kraje pozostawały wobec niego w jakiejś formie zależności”.

