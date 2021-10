Bix Aliu: Nie będzie ograniczania liczebności wojsk USA w Polsce

Nie będzie ograniczania liczebności wojsk USA w Polsce. W sprawie Nord Stream 2 złagodzono skutki tego projektu. Mark Brzezinski będzie niezwykle kompetentnym ambasadorem USA – mówił Bix Aliu chargé d’affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce w rozmowie z Polska Times.

Bix Aliu został zapytany o możliwości przeniesienia wojsk amerykańskich z Polski do Rumunii. „Po raz pierwszy usłyszałem o tym, gdy zobaczyłem artykuł w gazecie. Nie będzie tu żadnej redukcji liczby wojsk, wręcz przeciwnie” – odpowiedział, cytowany w poniedziałek przez portal Polska Times.

Amerykański dyplomata został także zapytany o kwestię gazociągu Nord Stream 2 i przekonanie, że administracja prezydenta Joe Bidena – w przeciwieństwie do administracji Trumpa – uległa Rosji i Niemcom. „Pojawiło się wiele błędnych informacji na temat naszego stosunku do gazociągu Nord Stream 2. W tym błędne doniesienia sugerujące, że dogadaliśmy się z Rosją lub, że popieramy projekt Nord Stream 2. To absolutna nieprawda. Prezydent Biden wyraził się jasno; sekretarz stanu Antony Blinken również wypowiedział się jasno; sekretarz ds. energii Jennifer Granholm i starszy doradca Amos Hochstein przyjechali do Warszawy i wyrazili się jasno: uważamy, że Nord Stream 2 to zły projekt biznesowy. To zły projekt biznesowy dla Niemiec; to zły projekt biznesowy dla Europy. Jest to rosyjski projekt geopolityczny, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy, Ukrainy i sojuszników NATO na wschodniej flance” – odpowiedział.

„Pomimo że sprzeciwiamy się Nord Stream 2, jak złagodziliśmy szkody, które są jego konsekwencją? Dzięki sankcjom udało się opóźnić realizację projektu na tyle długo, by Polska mogła rozwinąć własne alternatywne dostawy gazu. To wielkie zwycięstwo. Ale kiedy na początku tego roku NS2 był już ukończony w 95%, stało się jasne, że sankcje po prostu nie zatrzymają tego projektu. Dlatego też wynegocjowaliśmy z Niemcami zobowiązania i gwarancje, które mają na celu złagodzenie ryzyka związanego z gazociągiem Nord Stream 2. Przykładowo, Niemcy zobowiązały się do zapewnienia dostaw gazu na Ukrainę oraz do zastosowania trzeciego pakietu energetycznego do Nord Stream 2” – dodał.

Bix Aliu odniósł się także do sprawy nowego ambasadora USA w Polsce. Wyraził opinię, że „nominowany przez prezydenta Bidena Mark Brzezinski jest osobą, która bardzo dobrze zna Polskę, rozumie historię i silne, tradycyjne i historyczne związki naszych dwóch krajów”. „Jeśli zostanie zatwierdzony przez Senat Stanów Zjednoczonych, będę zaszczycony mogąc służyć pod jego kierownictwem” – dodał.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że sierpniowe doniesienia medialne sugerowały, że przegłosowanie nowelizacji ustawy medialnej może prowadzić do zmiany amerykańskich planów wojskowych wobec Polski. „Na Kapitolu rozmawia się o relokacji części wojsk do Rumunii” – pisał portal WP, powołując się na źródła w Waszyngtonie.

W połowie sierpnia prezydent Andrzej Duda zasygnalizował jednak, że może zawetować nowelizację ustawy medialnej, tzw. lex TVN. Zapowiedź prezydenta spotkała się z pozytywną reakcją ze strony szefa amerykańskiej dyplomacji.

Wcześniej senatorowie z komisji spraw zagranicznych USA ostrzegli Polskę w sprawie Lex TVN. W swoim oświadczeniu senatorowie wskazali na „nieustanne schodzenie polskiego rządu z demokratycznej ścieżki”, m.in. poprzez „wysiłki mające na celu osłabienie niezależnych mediów”, które uznali za „głęboko niepokojące”.

Przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wypowiedzieli się wcześniej także szef przedstawicielstwa dyplomatycznego USA w Polsce, rzecznik Departamentu Stanu a także doradca sekretarza stanu USA Derek Chollet.

