Od początku roku Straż Graniczna zatrzymała prawie 2 tys. nielegalnych imigrantów

Od początku roku zatrzymaliśmy ponad 1,9 tys. nielegalnych imigrantów, z czego ponad tysiąc osób to obywatele Iraku – oświadczyła w poniedziałek ppor. Anna Michalska ze Straży Granicznej. Dodała, że do tej pory zatrzymano także 128 osób za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Od początku roku zatrzymaliśmy 1923 nielegalnych imigrantów, z czego 1004 osoby to obywatele Iraku. W lipcu takich osób zatrzymaliśmy 242, w sierpniu 960, we wrześniu 319, a w październiku, jak do tej pory 260 nielegalnych imigrantów – poinformowała Michalska podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, cytowana przez PAP.

Dodała, że od początku roku zatrzymano 128 osób za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy. Ubiegłej doby – w niedzielę – zatrzymano z tego powodu 6 cudzoziemców: 2 obywateli Ukrainy oraz ob. Turcji, Niemiec, Iraku i Libanu. Michalska poinformowała także, że aktualnie w ośrodkach przebywa 1655 cudzoziemców, w tym na bloku męskim 700 osób i na bloku rodzinnym 960 osób.

Wcześniej Straż Graniczna informowała, że ubiegłej doby – w niedzielę – odnotowano 542 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 4 obywateli Iraku.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z falą zatrzymań osób, które przewożą nielegalnych imigrantów w pobliżu wschodniej granicy. W niedzielę policja zatrzymała w Siemiatyczach kierowcę, który wiózł cudzoziemców. Uciekając przed służbami mężczyzna doprowadził do zderzenia z nieoznakowanym radiowozem. Kolejni dwaj cudzoziemcy przewozili samochodami nielegalnych imigrantów i nie zatrzymali się do kontroli drogowej.

Także w niedzielę w Białymstoku policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę audi. Samochód miał szwedzkie tablice rejestracyjne. Kierowca był z pochodzenia Irakijczykiem. Posiadał szwedzkie obywatelstwo. Wcześniej także nie zatrzymał się do kontroli Straży Granicznej. W aucie przewoził sześciu Irakijczyków. Z kolei w Narewce po pościgu zatrzymano mazdę; ukraiński kierowca przewoził dziesięciu nielegalnych imigrantów z Iraku.

Przypomnijmy, że także w niedzielę Straż Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy, który przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku.

W piątek strażnicy graniczni z Wojtkowej podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami z Huwnik i Krościenka, zatrzymali ośmiu imigrantów z Afryki, którzy wraz przewodnikiem (obywatelem Ukrainy) nielegalnie przekroczyli zieloną granicę z Ukrainy do Polski. Za przerzut na zachód Europy cudzoziemcy płacili po 3 tysiące dolarów.

Także w piątek Straż Graniczna informowała o zatrzymaniu w Przemyślu małżeństwa, które pod pozorem prowadzenia firmy zajmowało się legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Zatrzymani posiadali ukraińskie i polskie obywatelstwa

Kryzys na polskiej granicy jest częścią szerszego kryzysu migracyjnego, który dotknął także Litwę i Łotwę. Napływ nielegalnych imigrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. Działania takie Aleksandr Łukaszenko otwarcie zapowiedział jeszcze wiosną. Od tego czasu białoruskie linie lotnicze zwiększyły liczbę połączeń z Bagdadem, a władze Białorusi rozszerzyły program bezwizowej turystyki na obywateli Iranu, Pakistanu, Egiptu, Jordanii i Republiki Południowej Afryki zezwalając na przyjmowanie takich turystów nie tylko w Mińsku ale i na lotniskach w Brześciu i Grodnie położonych przy granicy z Polską.

Przypomnijmy, że rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podkreślił w piątek, że „szlak migracyjny to nie tylko sposób destabilizowania granicy Polski oraz całego naszego państwa, ale również sposób na zarabianie ogromnych sum, które trafiają do reżimu Łukaszenki”.

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się wiele nagrań, które przedstawiają próby siłowania polskiej granicy. Na jednym z nich widać grupę obcokrajowców, którzy próbują przedrzeć się przez granicę i przedostać z Białorusi na polskie terytorium, niszcząc przy tym ogrodzenie. Twierdzą, że chcą przedostać się do Niemiec. Przejście blokują polscy funkcjonariusze.

