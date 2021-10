Szwecja obserwatorem programu MGCS

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji gen. armii Thierry Burkhard w tekście opublikowanym w piątek na stronie organizacji Folk och Försvar (Naród i Obrona) poinformował o statusie Szwecji jako obserwatora projektu MGCS.

Na stronie szwedzkiej organizacji Folk och Försvar (Naród i Obrona), zajmującej się przybliżaniem kwestii obrony narodowej szwedzkiemu społeczeństwu, opublikowano tekst Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji gen. armii Thierregi Burkharda. Poinformował w nim o tym, że Szwecja została obserwatorem projektu MGCS (Main Ground Combat System).

„Szwecja poprosiła o status obserwatora w projekcie MGCS, dyskutujemy o możliwościach pocisku przeciwpancernego średniego zasięgu. Nasze dwa kraje są związane w dziedzinie kosmicznej w programie CSO (zdolność obserwacji kosmosu). Rzeczywiście w Szwecji zbudowano stację odbioru, a kraj ten będzie miał dostęp do banków obrazów od przyszłego roku. Została również zaproszona [Szwecja] do obserwacji kosmicznych ćwiczeń AsterX 2022. W europejskie projekty (PESCO i EDF) w coraz większym stopniu angażują zarówno Francja jak i Szwecja. Dwustronna współpraca wojskowa właśnie nabrała tempa wraz z podpisaniem przez dwóch ministrów obrony listu intencyjnego”.

„Francja uważa się za wiarygodnego partnera obronnego Szwecji i ogólnie państw europejskich. Chce to udowodnić poprzez stałe zaangażowanie w operacje reasekuracyjne na wschodniej flance Europy i stałe inwestowanie w rozwój wojskowy. Ten ostatni punkt wymaga od nas stworzenia powiązań operacyjnych, wzajemnej wiedzy i pogłębienia interoperacyjności, aby wspólnie stawić czoła nadchodzącym zagrożeniom” – zakończył szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji gen. armii Thierry Burkhard.

Jak informowaliśmy, koncern Nexter Systems z Francji ujawnił 14 kwietnia fakt prowadzenia prac nad nową 140 mm armatą czołgową ASCALON (Autoloaded and SCALable Outperforming guN). System ten może zostać wykorzystany w projekcie europejskiego czołgu podstawowego nowej generacji MGCS (Main Ground Combat System).

ASCALON to zupełnie nowa konstrukcja obejmująca armatę gładkolufową z automatem ładowania strzelającą specjalną amunicją teleskopową kal. 140 mm, co w przypadku armat dużego kalibru jest nowością. Dzięki zagłębieniu pocisku w łusce ogranicza się gabaryty amunicji (długość naboju ma nie przekraczać 130 cm), co ma wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie rozmiarów magazynu amunicji, a w efekcie samej maszyny.

Przy pracy nad tym system wykorzystywane mają być wieloletnie doświadczenia związane z opracowaniem i rozwojem armaty gładkolufowej kal. 120 mm wykorzystywanej w czołgach Leclerc, dotychczasowych prac badawczo-rozwojowych nad amunicją teleskopową różnego tupu, a także wyników przeprowadzonych prób prototypowej armaty gładkolufowej Nexter FTMA kal. 140 mm.

Energia wylotowa pocisku podkalibrowego ma sięgać 10 MJ przy niższym ciśnieniu w lufie niż w przypadku współczesnych armat 120 mm, co ma umożliwiać bezproblemowy wzrost energii do 13 MJ. Broń ta ma stanowić kompleksowe rozwiązanie nie tylko w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, ale także w latach 40. i 50 XXI wieku. Armata osiągnąć ma „dojrzałość techniczną” do 2025 roku.

ASCALON ma wykorzystywać zarówno klasyczną i „inteligentną” amunicję przeznaczoną do ostrzału celów znajdujących się poza zasięgiem obserwacji optoelektronicznych przyrządów obserwacyjno-celowniczych (BLOS/NLOS). Dodatkowo opracowany ma zostać specjalny hamulec wylotowy, którzy zmniejszy odrzut armaty oraz podmuch wystrzału, co pozwoli na bezpieczne operowanie piechoty w okolicach strzelającego czołgu oraz instalację tego systemu na platformach w masie poniżej 50 ton.

Gen. armii Thierry Burkhard w wywiadzie z 18 marca przedstawił informacje w kwestii rozwoju programu MGCS. Skomentował m.in. doniesienia dotyczące hipotetycznych różnic, które mają zachodzić pomiędzy niemieckimi i francuskimi wymaganiami.

Francuski wojskowy zaznaczył w wywiadzie, że obydwa państwa współpracują ściśle w kwestii ujednolicenia wymagań. Powiedział, że w ciągu kilkunastu miesięcy powinna zostać wypracowana wspólna wizja czołgu MGCS, a także systemu, w którym czołg będzie jedynie jednym z licznych elementów. Generał zdementował doniesienia sugerujące, że Niemcy chcą czołgu o klasycznej masie, francuzi zaś pojazdu bardziej lekkiego. Oba kraje mają być zgodne w „segmencie ciężkim”. Różne podejścia mają występować z kolei w segmencie pojazdów średnich (30÷50 ton) i lekkich (poniżej 30 ton). Generał wyraził jednak opinię, że Niemcy i Francja dojdą w tej kwestii do porozumienia.

Kresy.pl/Folkochforsvar.se