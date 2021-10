Robot Markier zintegrowany z kosmodromem Wostocznyj [+FOTO/VIDEO]

Spółka zależna rosyjskiej korporacji Roskosmos, NTC Ochrana, zintegrowała specjalnego robota Markier zabezpieczającego z systemem bezpieczeństwa obiektów na terenie kosmodromu Wostocznyj, poinformowano w czwartek.

Platforma robotyczna Markier zapewnia kontrolę nad stanem linii zasilających i łączności kosmodromów, a także integralnością i stanem obwodu obiektów. Ponadto jest w stanie przeciwdziałać aktom terrorystycznym.

Robot Markier został opracowany przez Fundację Badań Zaawansowanych i organizację pozarządową „Android Technology” jako kompleks do szybkiego rozmieszczania z szerokimi możliwościami inspekcji wizualnej i kontroli nad chronionym obszarem. Podczas działania Markiera na kosmodromie zostanie przetestowana technologia do autonomicznego patrolowania dedykowanych tras i identyfikacji naruszeń. Przetestowana zostanie też możliwość systemu do identyfikacji i przechwytywania, a także do przeciwdziałania aktom terrorystycznym i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Wprowadzenie takich technologii zwiększy skuteczność ochrony naziemnej infrastruktury kosmicznej oraz zwiększy świadomość struktur bezpieczeństwa i jakość ich decyzji.

Eksperymentalna zrobotyzowana platforma Markier powstała w ramach projektu Advanced Research Foundation, uruchomionego w 2018 roku. Celem projektu jest stworzenie i przeprowadzenie pełnego rozwoju technologii i podstawowych elementów robotyki naziemnej.

Kresy.pl/Roskosmos