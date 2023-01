Rosjanie chcą użyć robotów Markier w wojnie na Ukrainie

Rosjanie użyją platformy robotycznej Markier w wojnie na Ukrainie. Poinformował o tym na swoim kanale Telegram Dmitrij Rogozin.

Dmitrij Rogozin, były rosyjski wicepremier i były szef Roskosmosu poinformował w niedzielę na Telegramie, że Rosjanie użyją platformy robotycznej Markier w wojnie na Ukrainie.

Markier miał zostać już przetestowany jako system bezpieczeństwa dla kosmodromu Wostocznyj, zapewniając kontrolę jego bezpieczeństwa. „Teraz będzie musiał przejść chrzest bojowy w Donbasie” – napisał Rogozin. Zaznaczył, że w grę wchodzi kilka takich maszyn.

„Robot Markier posiada wizję techniczną i system automatycznego sterowania, w warunkach wojny elektronicznej działa autonomicznie, samodzielnie wykonując misję bojową, zapewniając wyznaczanie celów obiektów wroga w odległości co najmniej 15 km, a także priorytetyzację celów wroga, które są w strefie zniszczenia własną siłą ognia” – napisał Rogozin.

Jak informowaliśmy, Rosja miała wykorzystać platformę robotyczną Markier do opracowania zaawansowanych robotów do ochrony ważnych obiektów państwowych, informował o tym szef projektu w Narodowym Centrum Rozwoju Technologii, Arkady Pietrosow.

Robot Markier został opracowany przez Fundację Badań Zaawansowanych i organizację pozarządową „Android Technology” jako kompleks do szybkiego rozmieszczania z szerokimi możliwościami inspekcji wizualnej i kontroli nad chronionym obszarem. Podczas działania Markiera na kosmodromie została przetestowana technologia do autonomicznego patrolowania dedykowanych tras i identyfikacji naruszeń. Przetestowana została też możliwość systemu do identyfikacji i przechwytywania, a także do przeciwdziałania aktom terrorystycznym i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Eksperymentalna zrobotyzowana platforma Markier powstała w ramach projektu Advanced Research Foundation, uruchomionego w 2018 roku. Celem projektu jest stworzenie i przeprowadzenie pełnego rozwoju technologii i podstawowych elementów robotyki naziemnej.

Kresy.pl