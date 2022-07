Ukraiński Sztab Generalny: Rosjanie sforsowali rzekę Doniec

Rosjanie zdołali sforsować rzekę Doniec – przekazał w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wieczornym podsumowaniu sytuacji operacyjnej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że Rosjanie zdołali sforsować rzekę Doniec w okolicach miejscowości Biłohoriwka. Oznacza to, że wojska rosyjskie domykają otoczenie Lisiczańska.

Sztab przekazał też, że na północ od Słowiańska w obwodzie donieckim ukraińskie wojska odparły rosyjski szturm w okolicach Dołyny.

Poinformowano również, że ukraińska armia odparła rosyjskie ataki w okolicach miejscowości Berestowe, a także w kierunku Spirnego.

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził utratę kontroli nad miastem Lisiczańsk, o które w ostatnich dniach toczono zacięte boje z nacierającymi Rosjanami. „Po ciężkich walkach o Lisiczańsk siły obrony Ukrainy były zmuszone opuścić zajmowane pozycje i linie” – napisano. Ukraiński sztab generalny wskazał, że kontynuowanie obrony miasta w warunkach „wielokrotnej przewagi” Rosjan m.in. w artylerii, lotnictwie i personelu, miałoby „fatalne konsekwencje”. Jak podano, decyzję o wycofaniu się z Lisiczańska podjęto dla „ratowania życia ukraińskich obrońców”.

Zwracaliśmy uwagę, że dane i analizy potwierdzają skalę rosyjskiej klęski podczas nieudanej próby przekroczenia rzeki Siewierskij Doniec pod Biłohoriwką w Donbasie, która miała miejsce w maju. Według wyliczeń, Rosjanie stracili ok. 70-80 czołgów, wozów opancerzonych i innych pojazdów wojskowych, czyli sprzęt co najmniej jednej batalionowej grupy taktycznej (BTG).

Pisaliśmy o majowym boju pod Biłohoriwką (obwód ługański), gdzie wcześniej siły ukraińskie skutecznie uniemożliwiły wojskom rosyjskim sforsowanie rzeki Siewierskij Doniec, zadając im poważne straty. Profil @UAWeapons szacował wówczas straty rosyjskie na m.in. 6 czołgów T-72, 14 bojowych wozów piechoty (BMP-1 i BMP-2), 7 transporterów opancerzonych MT-LB oraz 5 innych pojazdów pojazdów opancerzonych. W rejonie tym Rosjanie chcieli przeprawić się przez rzekę, wykorzystując dwa mosty pontonowe, które siłom ukraińskim udało się zniszczyć. Według części źródeł, w tym firmy geolokacyjno-rozpoznawczej BlackSky, walki miały mieć miejsce 10 maja br.

Z czasem pojawiły się kolejne informacje i dane, z których wynika, że Rosjanie ponieśli pod Biłohoriwką znacznie większe straty, niż pierwotnie zakładano. Amerykański think-tank Institute for the Study of War (ISW) podał w swojej analizie, że „siły ukraińskie 11 maja zniszczyły drugi rosyjski most pontonowy w pobliżu Biłohoriwki, około 13 km od Rubiżne, żeby spowolnić okrążanie przez Rosjan tej miejscowości z kierunku północno-zachodniego”. Wcześniej ISW raportował o intensywnych walkach w tym regionie, m.in. koło Biłohoriwki, w związku z ofensywą na Siewierodonieck.

Według oficjalnych informacji ukraińskiego ministerstwa obrony, rosyjskie desanty przez rzekę zostały rozbite przez artylerzystów z 17. samodzielnej brygady pancernej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Rosjanie podjęli też w maju kolejną nieudaną próbę sforsowania rzeki.

Ukraińska 30. samodzielna brygada zmechanizowana zamieściła w sieci nagranie wideo, mające przedstawiać rezultaty kolejnej nieudanej próby przeprawienia się przez siły rosyjskie przez rzekę Siewierski Doniec w Donbasie. Jak podano, miało to mieć miejsce niedaleko Droniwki, wioski w północnej części obwodu donieckiego, przy granicy z obwodem ługańskim. Leży ona 12 kilometrów na zachód od Biłohoriwki, gdzie Rosjanie ponieśli głośną klęskę podczas przeprawy przez Siewierski Doniec.

Kresy.pl