MSZ Chin: Testowaliśmy pojazd kosmiczny, a nie pocisk hipersoniczny

Chiny w lipcu testowały pojazd kosmiczny, a nie pocisk hipersoniczny – oświadczył w poniedziałek rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych. Odniósł się w ten sposób do sobotnich doniesień gazety Financial Times (FT), według której Chiny wystrzeliły naddźwiękowy pocisk zdolny do przenoszenia broni jądrowej.

To nie był pocisk, to był pojazd kosmiczny – powiedział w poniedziałek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian, cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że był to „rutynowy test”, którego celem było sprawdzenie technologii, umożliwiającej ponowne wykorzystanie pojazdu kosmicznego.

Strona chińska podkreśla, że testy możliwości ponownego używania pojazdów kosmicznych są ważne, by „zapewnić ludziom tani i wygodny sposób podróżowania w kosmos”. Zhao Lijian powiedział, że gazeta się pomyliła, ponieważ test miał miejsce w lipcu bieżącego roku, nie zaś w sierpniu.

W sobotę Financial Times napisał, powołując się na kilka niezależnych źródeł, że Chiny wystrzeliły w sierpniu br. pocisk hipersoniczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej, który okrążył Ziemię na niskiej orbicie, zanim opadł nie osiągając zaplanowanego celu. Postęp Chin w zakresie budowy broni hipersonicznej – zdaniem FT – miał „zaskoczyć wywiad USA”.

Pentagon nie skomentował wspomnianych doniesień.

Oprócz Chin, nad technologią naddźwiękową pracują także Stany Zjednoczone, Rosja i co najmniej pięć innych państw.

We wrześniu Stany Zjednoczone przetestowały pocisk hipersoniczny HAWC z silnikiem strumieniowym typu scramjet. Podkreślono wówczas, że to pierwszy od 2013 r. udany test tego rodzaju broni w USA.

W kwietniu bieżącego roku rosyjskie siły zbrojne po raz pierwszy przeprowadziły w Arktyce ćwiczenia w zakresie przechwytywania broni hipersonicznej, wykorzystując do tego ciężkie myśliwce przechwytujące MiG-31BM.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku rosyjskie media informowały, że w Ministerstwie Obrony Rosji podjęto decyzję o uzbrojeniu lotnictwa morskiego Floty Północnej w hipersoniczny system Kinżał.

