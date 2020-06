USA: nieudany test broni hipersonicznej

Według informacji mediów, amerykański pocisk hipersoniczny systemu HAWC miał przypadkowo oddzielić się od przenoszącego go samolotu B-52 w trakcie testów i ulec zniszczeniu.

Tydzień temu na łamach Aviation Week ukazał się artykuł, według którego podczas niedawnego testu napędzana silnikiem strumieniowym typu scramjet hipersoniczny pocisk rakietowy uległ zniszczeniu w wyniku wypadku. Chodzi o program Koncept Hipersonicznej Broni z Silnikiem Przelotowym (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept – HAWC), opracowywany przez koncern Lockheed Martin dla DARPA (Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) i lotnictwa USA.

Według autorów artykułu, powołujących się na źródła znające sprawę, że rakieta najprawdopodobniej „przypadkowo oddzieliła się od samolotu-nosiciela B-52”, rzekomo z 419 Eskadry Testów Powietrznych z bazy Edwards w Kaliforni, podczas testów w powietrzu. Przyczynę wypadku bada dochodzenie. Według części źródeł, Amerykanom udało się odzyskać kilka elementów pocisku.

HAWC opracowywany jest w oparciu o wcześniejsze doświadczenia z poprzednimi projektami hipersonicznymi, jak HTV-2 – rzekomo zdolnego do osiągnięcia prędkości co najmniej Mach 17,53 (21 000 km /godz.). Oficjalnie informacje na ten temat są nieliczne, w przeciwieństwie do doniesień i spekulacji medialnych. Serwis The Aviatonist zaznacza, że amerykański program hipersoniczny jest ważny z uwagi na to, że zarówno Rosja jak i Chiny ogłaszają osiągnięcie w tym temacie znaczących postępów na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Zaznaczono też, że broń hipersoniczna oferuje dotąd niedostępną zdolność do atakowania celów na całej ziemi w stosunkowo krótkim czasie, nawet szybciej niż dotychczasowe międzykontynentalne rakiety balistyczne.

Ponadto, poza projektem HAWC, Siły Powietrzne USA testują też AGM-183A ARRW, inny system hipersoniczy opracowywany przez Lockheed Martin. Składa się z hipersonicznej głowicy szybującej oraz rakiety nośnej. Po odpaleniu z samolotu-nosiciela, rakieta rozpędza się do bardzo dużej prędkości po czym uwalnia hipersoniczną głowicę szybującą, która następnie już bez dodatkowego napędu leci do celu z prędkością nawet Mach 20.

Jak informowaliśmy, według nowego amerykańskiego raportu, część dostawców krytycznie ważnych komponentów broni hipersonicznej USA może zależeć od chińskich poddostawców. W przypadku dostawców na tzw. poziomie trzecim to 10 procent.

Miesiąc temu prezydent USA Donald Trump powiedział, że USA pracują nad nowym pociskiem, który ma być 17 razy szybszy niż to, czym Amerykanie dysponują obecnie. „Nazywam to super-duper pociskiem” – dodał.

