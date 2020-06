Putin: Jeśli inne kraje zyskają broń hiperdźwiękową, to Rosja zapewne będzie już miała środki jej zwalczania

„Rosja zadziwi inne kraje, jeśli zyskają one broń hiperdźwiękową, bo zapewne będzie już miała środki jej zwalczania, a obecnie jest w wyjątkowej sytuacji, gdyż nikt poza nią nie ma takiej broni” – powiedział prezydent Rosji Władimir Putin w wywiadzie, który został wyemitowany w niedzielę.

Putin powiedział w rozmowie z państwową telewizją, że broń hiperdźwiękowa (hipersoniczna), którą dysponuje dziś Rosja, prawdopodobnie znajdzie się w przyszłości na wyposażeniu innych mocarstw – podaje Polska Agencja Prasowa. Wyraził opinię, że jego kraj będzie na to przygotowany. „Wydaje mi się, że zdołamy przyjemnie zdziwić naszych partnerów tym, że gdy oni zyskają tę broń, to my najprawdopodobniej będziemy mieli środki jej zwalczania” – powiedział.

Putin wyraził opinię, że z powodu szybkości opisywanego uzbrojenia, nikt aktualnie nie jest w stanie stawić oporu pociskom hiperdźwiękowym. „Na tym polega wyjątkowość naszej sytuacji” – dodał.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem Putina, za granicą „są ludzie, którzy chcą, by Rosja była silna”, ponieważ „uważają, że gdyby Rosja się nie odrodziła, nie zajęła w świecie swojego godnego miejsca, to świat byłby gorszy i bardziej niebezpieczny”.

Putin odniósł się także do ostatnich wydarzeń w USA. Jego zdaniem w Stanach Zjednoczonych partie polityczne stawiają swoje interesy ponad interesy ludzi.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W grudniu ub. roku, jak pisaliśmy, Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że pierwszy pułk hipersonicznego systemu uzbrojenia Awangard trafił na wyposażenie armii rosyjskiej. W tym samym miesiącu Putin podkreślał, że Rosja posiada już tego rodzaju uzbrojenie. Zaznaczył przy tym, że Rosja po raz pierwszy prześcignęła innych pod względem poziomu rozwoju zaawansowanych typów uzbrojenia.

Jak pisaliśmy, Awangard to międzykontynentalny system uzbrojenia, który dzięki hipersonicznemu pojazdowi doładowania jest w stanie wystrzelić pociski manewrujące przekraczające prędkość dźwięku ponad dwudziestokrotnie. Pociski są wynoszone w wyższe partie atmosfery oraz mogą wykonywać poziomie i pionowe manewry, co pozwala im na skuteczne omijanie obrony przeciwrakietowej. Ich zasięg wynosi ok. 6 tys. km.

pap / reuters.com / tellerreport.com / wnp.pl / kresy.pl