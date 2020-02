Putin: rosyjska broń hipersoniczna uczyniła bezsensownym system obrony przeciwrakietowej USA

Według prezydenta Rosji Władimira Putina, rosyjska broń hipersoniczna uczyniła amerykańskie próby zneutralizowania jej potencjału jądrowego poprzez system obrony przeciwrakietowej bezcelowymi.

W czwartek miało miejsce spotkanie prezydenta Rosji z grupą roboczą do spraw przygotowania poprawek do Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania członek grupy, pisarz Zachar Priliepin zaproponował, żeby w rosyjskiej ustawie zasadniczej ustalić jądrowy status FR.

Jak informuje agencja Interfax, w związku z tym Władimir Putin zwrócił uwagę na to, że „niektórzy zagraniczni eksperci pracują nad tym, by sprawić, żeby broń jądrowa stała się bezcelowa dla jej właścicieli”. Jako przykład wymienił system obrony przeciwrakietowej USA.

„Wszyscy dobrze wiecie o tym, że ma on na cel właśnie to, żeby <<odłączyć od zasilania>> nasz potencjał jądrowy, uczynić go bezużytecznym” – cytuje Putina agencja Interfax. „Ale po tym, jak u nas pojawiła się broń hipersoniczna, to ich próby w tym zakresie stały się bezsensowne, podobnie jak bezsensownym stały się wielomiliardowe wydatki, jakie już ponieśli”.

Przeczytaj: Putin: mamy taką broń, że nie musimy obawiać się o swoje bezpieczeństwo

CZYTAJ TAKŻE: USA „bezradne” wobec broni hipersonicznej Rosji i Chin – kongresmeni zaniepokojeni

W grudniu ub. roku, jak pisaliśmy, Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że pierwszy pułk hipersonicznego systemu uzbrojenia Awangard trafił na wyposażenie armii rosyjskiej. W tym samym miesiącu Putin podkreślał, że Rosja posiada już tego rodzaju uzbrojenie. Podkreślił przy tym, że Rosja po raz pierwszy prześcignęła innych pod względem poziomu rozwoju zaawansowanych typów uzbrojenia.

„Obecnie jesteśmy w wyjątkowej sytuacji w naszej najnowszej historii. (…) Żaden kraj na świecie nie posiada broni hipersonicznej, a tym bardziej broni hipersonicznej o zasięgu międzykontynentalnym” – twierdził prezydent Rosji.

Zobacz: Rosja ogłosiła sukces testów systemu rakietowego Awangard [+VIDEO]

Jak pisaliśmy, Awangard to międzykontynentalny system uzbrojenia, który dzięki hipersonicznemu pojazdowi doładowania jest w stanie wystrzelić pociski manewrujące przekraczające prędkość dźwięku ponad dwudziestokrotnie. Pociski są wynoszone w wyższe partie atmosfery oraz mogą wykonywać poziomie i pionowe manewry, co pozwala im na skuteczne omijanie obrony przeciwrakietowej. Ich zasięg wynosi ok. 6 tys. km.

Rosyjskie wojsko jest jedynym źródłem informacji na temat systemu Awangard, dlatego nie można rzetelnie zweryfikować danych technicznych o nowym uzbrojeniu. Jeżeli prezentowane parametry są prawdziwe, to oznacza, że system Awangard jest w zasadzie nieuchwytny dla współczesnej obrony przeciwrakietowej.

Ukraińska stacja 112 Ukraina przypomina, że wcześniej informowano o prawdopodobnym rozmieszczeniu przez Rosjan myśliwców przechwytujących MiG-31, uzbrojonych w pociski hipersoniczne systemu Kinżał na Półwyspie Kolskim, niedaleko od granic Finlandii i Norwegii.

interfax-russia.ru / 112.ua / Kresy.pl