Łotwa nie będzie wpuszczać Rosjan unikających mobilizacji

Po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji częściowej mobilizacji, władze Łotwy zapowiedziały, że nie będą pozwalały przekraczać granicę Rosjanom chcącym uniknąć poboru.

Informację taką minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs przekazał na Twitterze. Jak napisał – „Putin ogłosił „częściową” mobilizację i aneksję części Ukrainy. Nie możemy poddać się jego szantażowi, lecz pomagać Ukrainie jak tylko potrafimy. Rosja jest dziś tak groźna dla Europy i pokoju światowego jak nazistowskie Niemcy były w zeszłym stuleciu”.

#Putin announced “partial” mobilisation and annexation of parts of #Ukraine. We must not give in to his blackmail and support Ukraine as much as we can. #Russia is as dangerous to Europe and the world’s peace today as Nazi Germany was in the last century #StandWithUkraine

