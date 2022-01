Inwazja Rosji na Ukrainę bardzo prawdopodobna – uważa amerykański polityk

Mam obawy, że ponowna inwazja Rosji na Ukrainę jest „bardzo prawdopodobna” – oświadczył w niedzielę szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów Kongresu USA Adam Schiff. Wyraził opinię, że prezydenta Rosji Władimira Putina mogą powstrzymać tylko „potężne sankcje” i świadomość, że NATO pozostanie zjednoczone i silne.

Boję się, że inwazja Putina jest bardzo prawdopodobna. Mówiąc szczerze, wciąż nie rozumiem jego pełnej motywacji, dlaczego teraz to robi, ale z pewnością wydaje się zdeterminowany, chyba że odwiedziemy go od tego. Myślę, że odstraszyć mogą go tylko daleko idące sankcje, jakich Rosja jeszcze nie widziała i to jest właśnie to, czym musimy się zajmować z naszymi sojusznikami – oświadczył w niedzielę Schiff na antenie CBS News. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania o to, czy dyplomatyczne rozmowy są jedynie zasłoną dymną Moskwy przed zaplanowanym natarciem. Wyraził opinię, że ponowna inwazja Rosji na Ukrainę jest „bardzo prawdopodobna”.

„Nasi sojusznicy muszą być w tej sprawie zdecydowani i zgodni, a Rosja musi zrozumieć, że jesteśmy zjednoczeni” – dodał.

Jego zdaniem Rosja musi wiedzieć, że „jeśli dokona inwazji na Ukrainę, przybliży do siebie NATO, nie odsunie je od swoich granic”.

Podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej prezydentów USA i Ukrainy Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy „odpowiedzą zdecydowanie” jeśli Rosja dokona dalszej inwazji na Ukrainę. Zełenski przekazał, że przedyskutował z Bidenem kwestie związane z utrzymaniem pokoju w Europie oraz zapobieżeniem dalszej eskalacji. Biden zapewnił też Zełenskiego o swoim zaangażowaniu na rzecz zasady „nic o was bez was”.

Wyraził opinię, że rozmowa z Bidenem „świadczy o specjalnym charakterze naszych stosunków”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w czwartek wieczorem odbyła się kolejna, druga w tym miesiącu, rozmowa telefoniczna prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Rozmowa, która odbyła się na wniosek strony rosyjskiej, trwała około 50 minut. Biden łączył się ze swojego domu w stanie Delaware.

Była to już druga rozmowa przywódców Rosji i USA w ubiegłym miesiącu. 7 grudnia Biden i Putin odbyli dwugodzinną rozmowę za pośrednictwem wideołącza. Dotyczyła ona w znacznej mierze Ukrainy. Joe Biden miał wyrazić w jej trakcie głębokie zaniepokojenie USA i ich europejskich sojuszników w związku z „eskalacją przez Rosję sił otaczających Ukrainę”. Wyraził również swoje „poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji”. Obaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania w sprawie Ukrainy.

Dzień po tej rozmowie Biden powiedział, że Stany Zjednoczone jednostronnie nie wystąpią zbrojnie na rzecz Ukrainy, by walczyć z Rosją.

Z kolei Putin przedstawił żądanie by NATO zagwarantowało formalnie, iż nie będzie przyjmować w swój skład państw poradzieckich, które do tej pory nie weszły w jego skład oraz nie będzie dyslokować określonych sił i rodzajów uzbrojenia w państwach członkowskich graniczących z Rosją. 15 grudnia władze Rosji sformułowały swoje postulaty na piśmie.

Przedstawiciele USA i Rosji spotkają się 10 stycznia w celu omówienia gwarancji bezpieczeństwa, których żąda Rosja, a także obaw, jakie USA mają w związku z działaniami Rosji.

