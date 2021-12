Prezydent USA znów porozmawia z Putinem

Prezydent USA Joe Biden ma w czwartek odbyć kolejną rozmowę ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem.

O zaplanowanej rozmowie poinformowała telewizję CNN rzeczniczka Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA Emily Horne. Swierdziła ona, że inicjatywa rozmowy wyszła od strony rosyjskiej, a Biden zaakceptował ją bo „wierzy, że jeśli chodzi o Rosję nic nie zastąpi bezpośredniego dialogu między liderami” – zacytował portal amerykańskiej telewizji.

Horne dodała, że „administracja Bidena nadal angażuje się w szeroko zakrojoną dyplomację z naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami, konsultując i koordynując wspólne podejście w odpowiedzi na militarną mobilizację Rosji na granicy z Ukrainą. Prezydent Biden rozmawiał z przywódcami z całej Europy, urzędnicy administracji Bidena nawiązali wielostronne kontakty z Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także odbyli liczne konsultacje z partnerami, w tym z państwami wschodniej flanki oraz w formacie dziewiątki bukareszteńskiej oraz na Ukrainie”.

Dziewiątka bukareszteńska to format obejmujący państwa Europy Środkowowschodniej – Polskę, Rumunię, Czechy, Węgry, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię i Bułgarię, jak przypomniała CNN.

Portal tej telewizji zacytował anonimowego urzędnika administracji Bidena, który powiedział, że prezydent USA chce uczynić wstęp do bezpośrednich rozmów dwustronnych, które mają się odbyć 10 stycznia na szczeblu przedstawicieli resortów dyplomacji, a także do spotkań NATO-Rosja oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zaplanowanych na 12 i 13 stycznia. Niemniej dodał, że konsultacje z sojusznikami i partnerami USA były „priorytetem dla administracji od samego początku” i Biden podkreśli to również wobec Putina.

Rozmówca CNN twierdził że chociaż USA i ich sojusznicy są zaangażowani w konstruktywną dyplomację z Rosją, to „jesteśmy również gotowi odpowiedzieć” surowymi, skoordynowanymi sankcjami, jeśli Rosja posunie się naprzód poprzez dalszą inwazję na Ukrainę.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Czwartkową rozmowę prezydentów Rosji i USA potwierdził już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. „Rzeczywiście, na jutro, późnym wieczorem, zaplanowana jest rozmowa telefoniczna Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych” – zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti. Według CNN rozmowa ma rozpocząć się o godz. 15.30 czasu waszyngtońskiego co odpowiada godz. 23.30 czasu moskiewskiego.

Będzie to już druga rozmowa przywódców Rosji i USA w bieżącym miesiącu. 7 grudnia Biden i Putin odbyli dwugodzinną rozmowę za pośrednictwem wideołącza. Dotyczyła ona w znacznej mierze Ukrainy. Joe Biden miał wyrazić w jej trakcie głębokie zaniepokojenie USA i ich europejskich sojuszników w związku z „eskalacją przez Rosję sił otaczających Ukrainę”. Wyraził również swoje „poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwał do deeskalacji i powrotu do dyplomacji”. Obaj prezydenci zlecili swoim zespołom dalsze działania w sprawie Ukrainy.

Dzień po tej rozmowie Biden powiedział, że Stany Zjednoczone jednostronnie nie wystąpią zbrojnie na rzecz Ukrainy, by walczyć z Rosją.

cnn.com/ria.ru/kresy.pl