Wozy bojowe piechoty w ramach nowej transzy amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy

Dziennikarze portalu Politico dotarli do urzędników amerykańskiego Departmanetu Obrony, by dowiedzieć się na co konkretnie zostaną wydane pieniądze w ramach nowouchwalonej transzy wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

W sobotę Izba Reprezentantów Kongresu USA zatwierdziła pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, w ramach szerszego pakietu zawierającego również wsparcie dla Izraela, Tajwanu i innych azjatyckich sojuszników Waszyngtonu. Na Ukrainę przypada jednak mniej więcej dwie trzecie całości wyasygnowanych przez władze Stanów Zjednoczonych funduszy. We wtorek portal Politico opisał na co mają być one przeznaczone.

Departamentu Obrony wciąż dopracowuje potencjalną nową transzę, ale chce, aby była ona gotowa wkrótce po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena projektu ustawy zapewniającej Kijowowi dodatkową pomoc o wartości ponad 60 miliardów dolarów, twierdzą anonimowi amerykańscy urzędnicy, na jakich powołuje się Politico. Oczekuje się, że Senat przyjmie ustawę już we wtorek i wyśle ją do pospisu prezydenta Joe Bidena.

Dwóch pierwszych urzędników amerykańskich stwierdziło, że duży pakiet wsparcią obejmował będzie pojazdy opancerzone. Kolejne źródło przekazało, że częścią transzy będą dodatkowe wozy bojowe Bradley. W ramach niej znajdą się prawdopodobnie również starsze transportery opancerzone Humvee i M113, a także rakiety, powiedział jeden z amerykańskich urzędników.

“Administracja przygotowuje „duży pakiet, który pomoże zaspokoić potrzeby Ukrainy na polu bitwy” – powiedział inny amerykański urzędnik, dodając, że pakiet obejmie także artylerię i obronę przecipowietrzną.

Rzecznik Pentagonu odmówił oficjalnego komentarza w tej sprawie.

61 miliardów dolarów ma potwierdzać stanowisko wyrażone przez Bidena w poniedziałkowej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w której ten pierwszy obiecał, że szybko dostarczy „znaczące nowe pakiety pomocy w zakresie bezpieczeństwa, aby sprostać pilnym potrzebom Ukrainy na polu bitwy i w obronie powietrznej”.



Celeste Wallander, zastępca sekretarza obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, powiedziała niedawno parlamentarzystom, że Departament Obrony planuje przekazać pomoc „w ciągu tygodnia lub dwóch” po jej zatwierdzeniu.

Od grudnia Pentagon wysłał Ukrainie tylko jedną transzę pomocy. W marcu urzędnicy Departamentu Obrony zebrali 300 milionów dolarów oszczędności z poprzednich kontraktów, aby wysłać do Kijowa pakiet ratunkowy obejmujący artylerię, systemu obrony przeciwpowietrznej i rakiety dalekiego zasięgu.

politico.eu/kresy.pl