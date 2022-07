Biały Dom: Rosjanie przeprowadzili inspekcję irańskich dronów

Portal Onet podał w czwartek, że jest w posiadaniu decyzji wydanej dzień wcześniej przez Mateusza Morawieckiego, nakazującej spółkom PGE Paliwa i Węglokoks pilny zakup w sumie 4,5 mln ton węgla o "parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe" i sprowadzenie go do Polski.

PGE Paliwa ma zakupić 2,5 mln ton węgla a Węglokoks 2 mln ton tego surowca. Spółki mają czas na dokonanie zakupu do końca sierpnia; premier nakazał, by węgiel trafił do Polski do końca października br.