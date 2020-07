Pompeo: Nie możemy traktować tego wcielenia Chin jako normalnego kraju

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wygłosił przemówienie w Bibliotece Prezydenckiej Richarda Nixona na temat stanu stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami – poinformowała Agencja Prasowa Reuters. Poruszył także możliwość współpracy na tym polu z Rosją.

Jak poinformowała w czwartek Agencja Prasowa Reuters sekretarz stanu USA Mike Pompeo wygłosił przemówienie w Bibliotece Prezydenckiej Richarda Nixona o stosunkach chińsko-amerykańskich.

To zaszczyt być tutaj w Yorba Linda, gdzie ojciec Nixona zbudował dom, w którym się urodził i wychował – rozpoczął Pompeo. Jak mówił, ważnym celem administracji Donalda Trumpa było wyjaśnienie różnych aspektów stosunków USA z Chinami i ich ogromnej nierównowagi , która narastała przez dziesięciolecia wraz z planami hegemonii Komunistycznej Partii Chin.

Mike Pompeo ponownie wyraził pod adresem chińskiego rządu oskarżenia o rozpoczęcie pandemii, dzisiaj wszyscy nadal nosimy maski i patrzymy, jak liczba ofiar pandemii rośnie, ponieważ KPCh nie dotrzymała obietnic złożonych światu. Codziennie rano czytamy nowe nagłówki dotyczące represji w Hongkongu i Xinjiangu.

Przekonywał, że trzeba zmienić prowadzenie polityki wobec Chin w najbliższych dziesięcioleciach, „jeśli chcemy mieć wolny XXI wiek, a nie chiński wiek, o którym marzy Xi Jinping”. Według polityka, Stany Zjednoczone nie mogą wrócić do polityki współpracy z Chińską Republiką Ludową.

Jak powiedział prezydent Trump bardzo jasno, potrzebujemy strategii, która chroni amerykańską gospodarkę, a nawet nasz styl życia. Wolny świat musi zwyciężyć tę nową tyranię. Prawda jest taka, że ​​nasza polityka – i polityka innych wolnych narodów – wskrzesiła upadającą gospodarkę Chin, tylko po to, by zobaczyć, jak Pekin gryzie międzynarodowe ręce, które go karmiły.

Zdaniem Pompeo USA otworzyło się przed obywatelami Chin i doświadczyło, jak Komunistyczna Partia Chin wykorzystuje wolne i otwarte społeczeństwo. Chiny wysyłały propagandystów na nasze konferencje prasowe, nasze ośrodki badawcze, nasze licea, uczelnie, a nawet na nasze spotkania PTA.

Według przedstawiciela administracji prezydenta Donalda Trumpa, niedopuszczalnym było zmarginalizowanie Tajwanu, który później wyrósł na „dynamiczną demokrację”.

Bez względu na powód – bez względu na przyczynę, Chiny są dziś coraz bardziej autorytarne u siebie i bardziej agresywne w swej wrogości do wolności wszędzie indziej – dodał, że prezydent Trump postanowił zakończyć taką politykę.

Państwo Środka ma być kształtowane przez wieloletnie pragnienie globalnej hegemonii chińskiego komunizmu. Ameryka nie może dłużej ignorować fundamentalnych politycznych i ideologicznych różnic między krajami, tak jak KPCh nigdy ich nie ignorowała.

My, kochające wolność narody świata, musimy skłonić Chiny do zmiany, tak jak chciał tego prezydent Nixon. Musimy skłonić Chiny do zmian w bardziej kreatywny i asertywny sposób, ponieważ działania Pekinu zagrażają naszym obywatelom i dobrobytowi. Zaproponował zmianę sposobu, w jaki obywatele i partnerzy stanów postrzegają Komunistyczną Partię Chin. Nie możemy traktować tego wcielenia Chin jako normalnego kraju takiego, jak każdego innego.

Podczas pytań od dziennikarzy, Hugh Hewitt zapytał o możliwość współpracy z Rosją przeciwko zagrożeniu ze strony Komunistycznej Partii Chin.

Zdaniem Sekretarza Stanu USA jest taka możliwość. Są miejsca, w których musimy współpracować z Rosją. Myślę, że dzisiaj – a może jutro – nasze zespoły będą na miejscu z Rosjanami, którzy będą pracować nad strategicznym dialogiem, aby, miejmy nadzieję, stworzyć kolejną generację umów o kontroli zbrojeń, tak jak zrobił to Reagan.

Mika Pompeo wyraził swoje przekonanie, że współpraca z Rosją może uczynić świat bezpieczniejszym. I tak – myślę, że jest miejsce, w którym możemy pracować z Rosjanami, aby osiągnąć bardziej prawdopodobny pokój nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla świata.

