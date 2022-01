Biden rozmawiał z Zełenskim: „Nic o was bez was”

Podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej prezydentów USA i Ukrainy Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy „odpowiedzą zdecydowanie” jeśli Rosja dokona dalszej inwazji na Ukrainę. Zełenski przekazał, że przedyskutował z Bidenem kwestie związane z utrzymaniem pokoju w Europie oraz zapobieżeniem dalszej eskalacji. Biden zapewnił też Zełenskiego o swoim zaangażowaniu na rzecz zasady „nic o was bez was”.

Biały Dom podkreślił w komunikacie, że rozmowa koncentrowała się wokół sytuacji na granicach Ukrainy gdzie Rosja skoncentrowała znaczne siły militarne. „Prezydent Biden oświadczył jasno, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy i partnerzy odpowiedzą zdecydowanie jeśli Rosja dokona dalszej inwazji na Ukrainę” – rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki oświadczyła w komunikacie, który pojawił się po rozmowie.

Prezydent USA ponownie podkreślił poparcie USA dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy, a także dla posunięć zmierzających do umocnienia zaufania i deeskalacji sytuacji w Donbasie. Biden zapewnił też Zełenskiego o swoim zaangażowaniu na rzecz zasady „nic o was bez was”.

Prezydenci mieli omówić także zbliżające się rozmowy ze stroną rosyjską w kwestii bezpieczeństwa. „Prezydenci wyrazili poparcie dla wysiłków dyplomatycznych, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu od dwustronnego amerykańsko rosyjskiego dialogu w Genewie 10 stycznia na temat stabilności strategicznej i będą kontynuowane na forum Rady NATO-Rosja oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)” – napisano w komunikacie Białego Domu.

Zełenski napisał na Twitterze, że przedyskutował z prezydentem USA kwestie związane z utrzymaniem pokoju w Europie i zapobieżeniem dalszej eskalacji, a także „wspólne działania Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i partnerów mające na celu utrzymanie pokoju w Europie, zapobieżenie dalszej eskalacji, reformy i deoligarchizację”.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022