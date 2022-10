Putin użyje broni jądrowej? Jest komentarz Bidena

Putin jest racjonalnym aktorem, który znacznie się przeliczył – powiedział Joe Biden podczas wtorkowego wywiadu dla CNN. Zapytany, czy Putin może użyć broni nuklearnej, opowiedział: „Cóż, nie sądzę, żeby to zrobił”.

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że wątpi, by prezydent Rosji Władimir Putin użył taktycznej broni nuklearnej. Przyznał jednak, że istnieje ryzyko niezamierzonego konfliktu. „Nie sądzę, że on to zrobi. Ale myślę, że to nieodpowiedzialne, by mówić, jako światowy przywódca jednego z największych mocarstw nuklearnych na świecie, że może użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie” – powiedział Biden w rozmowie z CNN.

„Putin jest racjonalnym aktorem, który znacznie się przeliczył” – dodał. Biden wyraził opinię, że przemówienie Putina uzasadniające wojnę oraz jego ambicje „zjednoczenia” rosyjskojęzycznych narodów było nieracjonalne.

„Putin nie może bezkarnie mówić dalej o użyciu broni jądrowej, jak gdyby to była racjonalna rzecz. Jeśli dojdzie do takiego błędu, nikt nie może być pewny, co się stanie i może to się skończyć Armagedonem” – wskazał prezydent USA.

Biden podkreślił, że Putin błędnie wierzył, że Ukraińcy poddadzą się rosyjskiej inwazji – „błędny osąd, który został obalony przez zaciekły opór wewnątrz kraju”.

Prezydent USA został zapytany, czy zamierza rozmawiać z Putinem podczas szczytu G-20, który odbędzie się w przyszłym miesiącu w Indonezji. „To zależałoby konkretnie od tego, o czym chciałby porozmawiać” – odpowiedział. „Myślę, że popełnił zbrodnie wojenne, więc nie widzę powodu, aby się z nim teraz spotkać” – dodał.

edition.cnn.com / Kresy.pl