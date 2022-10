Biden zapowiada „konsekwencje” dla Arabii Saudyjskiej. Chodzi o podwyżkę cen ropy

Arabia Saudyjska poniesie konsekwencje za to, co zrobiła z Rosją – oświadczył we wtorek prezydent USA Joe Biden. Odniósł się w ten sposób do decyzji OPEC+ o podniesieniu cen ropy naftowej. Podkreślił, że zamierza przemyśleć relacje Stanów Zjednoczonych z monarchią.

Joe Biden ostrzegł we wtorek, że Arabia Saudyjska „poniesie konsekwencje”. „Powinniśmy to zrobić i jestem w tego trakcie. Gdy Izba Reprezentantów i Senat wrócą, będą musiały spotkać ich [Arabię Saudyjską] konsekwencje za to, co zrobili z Rosją” – powiedział Biden w wywiadzie dla CNN. Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy USA zrewidują swoje stosunki z Arabią Saudyjską w związku z decyzją OPEC+ o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej.

Nie chciał zdradzić szczegółów dotyczących działań, które ma na myśli. „Nie zamierzam wchodzić w to, co rozważam i co mam na myśli. Ale będą konsekwencje” – powiedział.

Biden wyraził też opinię, że USA są w najlepszej sytuacji z największych państw, jeśli chodzi o spodziewaną recesję w światowej gospodarce.

Decyzja OPEC+ wywołała falę krytyki wśród Demokratów w Kongresie, którzy uznali ją za gest wsparcia Rosji. Wezwali też do zamrożenia współpracy z Arabią Saudyjską.

Informowaliśmy, że przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA Robert Menendez wezwał do zmiany relacji z Arabią Saudyjską. W swoim oświadczeniu Menendez wyraźnie wezwał do odcięcia wszelkiej współpracy z Saudami w zakresie sprzedaży broni i bezpieczeństwa w ogóle. Współpraca taka od siedmiu dekad wpisuje się w partnerstwo strategiczne USA z arabską monarchią. Senator uznał, że współpracę w tym zakresie należy sprowadzić do minimum niezbędnego dla ochrony Amerykanów i amerykańskich interesów na Półwyspie Arabskim.

Jego oświadczenie pojawiło się w poniedziałek, cztery dni po tym, jak Arabia Saudyjska i Rosja porozumiały się wraz z innymi państwami grupy OPEC+ i ogłosiły zmniejszenie wydobycia ropy naftowej o 2 mln baryłek dziennie, o czym pisaliśmy na naszym portalu.

W reakcji na decyzję OPEC+ o znacznej redukcji wydobycia ropy, część kongresmenów z Partii Demokratycznej wezwała też do znaczącej redukcji sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej. Złożono też projekt ustawy o wycofaniu amerykańskich wojsk z tego kraju. Pojawił się też pomysł, by odebrać Saudyjczykom systemy Patriot.

Decyzja OPEC+ może podtrzymać wysokie ceny ropy, której sprzedaż zapewnia znaczną część wpływów budżetowych Rosji. Napędzają on również globalny kryzys energetyczny, który przekłada się na wzrost cen paliw w samych USA, co może obciążyć prezydenta Joe Bidena i Demokratów tuż przed wyborami w USA.

Demokraci oskarżają kierującego polityką królestwa księcia Mohammeda bin Salmana, o praktyczne lekceważenie dla trwającego od dziesięcioleci partnerstwa, które według nich polega na tym, że amerykański przemysł wojskowy i obronny zapewnia bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej, a Rijad z kolei zapewnia światu dopływ dostępnej ropy.

edition.cnn.com / ft.com / Kresy.pl