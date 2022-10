W Kongresie chcą wycofania wojsk USA i systemów Patriot z Arabii Saudyjskiej

W reakcji na decyzję OPEC+ o znacznej redukcji wydobycia ropy, część kongresmenów z Partii Demokratycznej wezwała do znaczącej redukcji sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej. Złożono też projekt ustawy o wycofaniu amerykańskich wojsk z tego kraju. Pojawił się też pomysł, by odebrać Saudyjczykom systemy Patriot.

Jak informowaliśmy, decyzja OPEC+ ze środy o zmniejszeniu wydobycia ropy o 2 mln baryłek dziennie, począwszy od listopada, wywołała negatywną reakcję USA, które wcześniej naciskały, by nie redukować wydobycia ropy, ale by je zwiększyć. Biały Dom oświadczył, że w ten sposób organizacja działa na korzyść Rosji. W ostatnich kilku miesiącach ceny ropy spadły z około 120 dolarów do 90 dolarów za baryłkę, m.in. w związku z obawami przed globalną recesją.

Decyzja OPEC+ wywołała też reakcje i działania ze strony amerykańskich kongresmenów. Koncentrują się one głównie na Arabii Saudyjskiej, kluczowym państwie członkowskim organizacji, które zdaniem komentatorów mocno przyczyniło się do decyzji o wielkich cięciach wydobycia ropy.

Agencja Reuters zwraca uwagę, że część kongresmenów od dawna kwestionuje relacje z Saudyjczykami w zakresie bezpieczeństwa. Ich niezadowolenie dotyczy m.in. wojny w Jemenie, w którą zaangażowana jest Arabia Saudyjska i olbrzymich ofiar wśród ludności cywilnej.

W związku z tym, część amerykańskich parlamentarzystów z Partii Demokratycznej wezwała do znaczącej redukcji sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej.

– Myślę, że nadszedł czas, by całościowo zrewidować sojusz USA z Arabią Saudyjską – powiedział CNBC senator Chris Murphy z Partii Demokratycznej, szef podkomisji ds. Bliskiego Wschodu.

Z kolei w Izbie Reprezentantów, Tom Malinowski, Sean Casten i Susan Wild złożyli projekt ustawy w sprawie wycofania sił amerykańskich z Arabii Saudyjskie i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

„Nie widzimy powodu, dla którego amerykańskie wojska miałyby nadal świadczyć usługi obrony krajom, które działają przeciwko nam” – piszą autorzy projektu.

Inny demokrata i członek Izby, Ruben Gallego zasugerował, żeby USA zabrały z Arabii Saudyjskiej rozmieszczone tam systemy obrony powietrznej Patriot. Napisał na Twitterze, że jeśli Saudyjczycy „tak bardzo lubią Rosjan, to mogą używać ich bardzo „niezawodnej” technologii wojskowej”.

Reuters zaznacza, że nie jest jednak jasne, czy Stany Zjednoczone mogłyby zabrać z powrotem systemy Patriot czy jakikolwiek inny sprzęt wojskowy, który został sprzedany lub przekazany do Arabii Saudyjskiej. Ponadto, zdaniem części ekspertów, byłoby to duże wyzwanie logistyczne, a ponadto, oznaczałoby to poważne napięcia w relacjach z tym państwem.

Według agencji Reuters, amerykańscy parlamentarzyści mają mają prawo do przeglądu głównych transakcji sprzedaży broni i wstrzymania ich na mocy ustawy o kontroli eksportu broni z 1976 r. Jednak do tej pory Kongres nigdy nie był w stanie zebrać wystarczającej liczby głosów, aby zatrzymać taką sprzedaż. Za kadencji Donalda Trumpa podjęto trzy takie próby. Wszystkie zakończyły się niepowodzeniem.

Wcześniej Biały Dom zapowiedział już, że administracja Bidena zacznie rozmowy z Kongresem na temat „dodatkowych narzędzi i możliwości, zredukować kontrolę OPEC nad cenami energii”. Nie sprecyzowano jednak wówczas, o jakie środki może chodzić.

Arabia Saudyjska jest największym odbiorcą amerykańskiego sprzętu wojskowego, Co roku departamenty stanu i obrony zatwierdzają zamówienia warte miliardy dolarów. W sierpniu administracja prezydenta Bidena ogłosiła sprzedaż Arabii Saudyjskiej rakietowych pocisków przechwytujących dla systemów Patriot i sprzętu o wartości do 3,05 mld dol.

Prezydent Joe Biden nakazał już sekretarzowi energii poszukać sposobów na jak najszybsze zwiększenie krajowej produkcji ropy. Z kolei John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że USA muszą stać się mniej zależne od OPEC+ i zagranicznych producentów ropy.

