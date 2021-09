USA: Pentagon: Przeprowadzono udany test broni hipersonicznej

W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone przetestowały pocisk hipersoniczny HAWC z silnikiem strumieniowym typu scramjet. W poniedziałek Pentagon poinformował o zdarzeniu. Podkreślono, że to pierwszy od 2013 r. udany test tego rodzaju broni w USA.

To przybliża nas o krok do zaoferowania amerykańskiej armii zdolności bojowych nowej generacji – oświadczył Andrew Knoedler, kierownik w Biurze Technologii Taktycznej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych Technologii Wojskowej (DARPA).

DARPA’S #Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) completed an historic free flight test with @usairforce. The @RaytheonTech missile, released from an aircraft, achieved speeds greater than Mach 5 using a @northropgrumman scramjet engine. https://t.co/Yl1QNOHmvD pic.twitter.com/PpFULZDvhl

— DARPA (@DARPA) September 27, 2021