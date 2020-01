Podpisano wstępne porozumienie handlowe między USA a Chinami

W środę, w Waszyngtonie przedstawiciele władz USA i Chin podpisali umowę, która ma zatrzymać trwającą od 18 miesięcy wojnę handlową między największymi gospodarkami świata.

Umowę podpisali w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump oraz wicepremier Chińskiej Republiki Ludowej Liu He, bliski współpracownik chińskiego przywódcy Xi Jinpinga i przewodniczący Komisji do Spraw Finansów i Gospodarki Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Liu He był szefem zespołu negocjującego z Amerykanami porozumienie handlowe. Jak podkreśla agencja Reutera porozumienie określa „fazę pierwszą” wygaszania wojny handlowej do jakiej doszło między dwoma mocarstwami.

„Wspólnie naprawiamy błędy przeszłości i zapewniamy na przyszłość bezpieczeństwo i sprawiedliwość ekonomiczną amerykańskim pracownikom, rolnikom i ich rodzinom” – skomentował podpisanie umowy Trump.

Umowa zawiera zobowiązanie Chińczyków do importu dodatkowej amerykańskiej produkcji na łączną sumę 200 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat w porównaniu do wartości importu w 2017 r. (wyniosła ona wówczas 186 mld dol.). Wśród nich zamówienia produktów amerykańskiego sektora rolnego mają być wyższe o 50 mld dol., zamówienia na produkty przemysłowe wyższe o 75 mld dol., zamówienia na dostawy surowców energetycznych wyższe o 50 mld. dol.

Mimo ustępstw chińskich Amerykanie utrzymają 25-procentowe cła jakie nałożyli na chińskie dobra o wartości 250 mld dol. czyli na ponad połowę wartości chińskiego eksportu do USA. Jednak o połowę (do 7,5 proc.) obniżone zostaną cła na chińskie telewizory, słuchawki bezprzewodowe i buty. USA zobowiązali się także do nie nakładania cła na produkowane w chinach laptopy i telefony komórkowe.

Konflikt między USA i Chinami w sprawie handlu rozpoczął się od nałożenia w 2018 r. wysokich ceł na chińską stal i aluminium przez administrację Donalda Trumpa. Chiny szybko odpowiedziały cłami odwetowymi. W ciągu kolejnych miesięcy obie strony nakładały kolejne cła, które podważyły opłacalność eksportu dóbr o wartości setek miliardów dolarów. Spowodowało to znaczny spadek chińskiego eksportu. Amerykanie zagrozili Chińczykom uderzeniem na polu finansowym poprzez usunięcie chińskich spółek z największej światowej giełdy na Wall Street.

