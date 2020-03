Kolejny Demokrata wycofuje się z wyścigu o fotel prezydenta USA

Jak podaje w czwartek Agencja Prasowa Reuters, kolejna osoba z Partii Demokratów odpuszcza amerykański wyścig prezydencki. Tym razem jest to weteranka II wojny w Zatoce Perskiej, Tulsi Gabbard.

Jak podaje Reuter, Tulsi Gabbard wycofuje się z wyborów prezydenckich i jednocześnie popiera kandydaturę Joe Bidena. Jej hasłem wyborczym było zakończenie „niekończących się wojen”

„Mimo, że nie zgadzam się z byłym wiceprezydentem na każdy temat, to wierzę posiada on dobre serce i jest motywowany miłością do naszego kraju, do narodu amerykańskiego” – pisała na twitterze.

Tulsi Gabbard ma 38 lat, jest byłym kongresmenem z ramienia demokratów, podczas pełnienia urzędu reprezentowała stan Hawajów. Była też pierwszym hindusem w historii, który zasiadł w Kongresie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W poprzednich wypowiedziach kandydatka wypowiadała się ciepło o Bernim Sandersie z Vermont. Jednak jak sama stwierdziła, kolejne zwycięstwa Joe Bidena utwierdziły ją w tym czego pragną wyborcy partii Demokratów.

„Jestem wdzięczny za wsparcie i nie mogę się doczekać wspólnej pracy przy przywracaniu pozycji Białego Domu” – napisał Joe Biden.

Jak już pisaliśmy, na obecnym etapie prawyborów w USA Joe Biden zgromadził 1147 delegatów a Bernie Sanders 861. Zdaniem Associated Press strata Sandersa do byłego wiceprezydenta w praktyce jest już niemożliwa do odrobienia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Prawybory nie odbyły się w Ohio, gdzie gubernator uznał, że zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem jest zbyt duże. Nie jest pewne, czy odbędą się prawybory w kolejnych stanach. W tej sytuacji w Partii Demokratycznej pojawiły się wezwania do Sandersa, by wycofał się z rywalizacji, co zakończyłoby całą kampanię prawyborczą.

Kresy.pl/Reuters