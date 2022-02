Korczowa: tajemnicza misja amerykańskiego Black Hawka [+FOTO]

We wtorek późnym wieczorem śmigłowiec Black Hawk armii USA nieoczekiwanie wylądował na przejściu granicznym w Korczowej, po czym odleciał do szpitala w Rzeszowie. Oznaczenie maszyny sugerowało „misję ewakuacyjną”.

We wtorek późnym wieczorem w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmigłowcu Black Hawk, lecącym w kierunku granicy polsko-ukraińskiej. Według danych z serwisu FlightRadar24 to śmigłowiec Armii USA, oznaczony jako „EVAC01”, co sugeruje maszynę do ewakuacji.

US Army UH-60M Black Hawk call sign #EVAC01 approaching Ukraine pic.twitter.com/H3KOXO8uxJ — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 15, 2022

Śmigłowiec miał wystartować z Mielca, przed godziną 23:00. Około 23:20 wylądował na przejściu granicznym w Korczowej, po stronie polskiej. Zostało to uchwycone przez kamery zainstalowane na miejscu.

WTF! Why did a Blackhawk just land on the Polish-Ukrainian border? https://t.co/FWsWqmRAtu pic.twitter.com/8ScqJJzujR — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 15, 2022

Nie wiadomo, co dokładniej amerykańskich Black Hawk i jego załoga robili na przejściu granicznym, ani jakie ogólnie zadanie wykonywała załoga.

Niedługo po tym, maszyna wystartowała i ruszyła na zachód. Doleciała do Rzeszowa, gdzie około 23:45 wylądowała. Z danych z FlightRadar24 wynika, że śmigłowiec wylądował na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Przed północą sygnał śmigłowca zniknął.

Jak pisaliśmy, Wall Street Journal podał w poniedziałek wieczorem, powołując się na urzędników amerykańskich znających sprawę, że Departament Stanu USA nakazał zniszczenie sprzętu sieciowego i stacji roboczych oraz demontaż systemu telefonicznego w ewakuowanej z Kijowa do Lwowa ambasadzie USA.

