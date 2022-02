USA deklarują pomoc Polsce w razie napływu uchodźców z Ukrainy

Strona amerykańska deklaruje, że gdyby doszło do rosyjskiej agresji na Ukrainę i wywołanej nią fali uchodźców, to pomoże Polsce w zajęciu się uchodźcami. Pomóc mieliby skierowani do Polski żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas swojej wizyty w USA spotkał się w poniedziałek z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm. Głównym tematem rozmowy była transformacja energetyczna w Polsce. Według jego relacji, uzyskał zapewnienie o przyspieszeniu prac nad elektrownią atomową w Polsce.

– Rozmawialiśmy przede wszystkim o konkretnych rozwiązaniach biznesowych w zakresie wielkoskalowej energetyki jądrowej oraz potencjale Polski w dostawach amerykańskiego LNG do Europy – poinformował Sasin. Powiedział, że jeśli dojdzie do przerw w dostawach gazu z Rosji, to USA są gotowe zwiększyć dostawy gazu LNG dla Europy, przy czym utrudnieniem może być przepustowość europejskiej infrastruktury. Chodzi m.in. o brak odpowiedniego terminala LNG w Niemczech.

Ponadto, Sasin uzyskał od sekretarz energii zapewnienie o przyspieszeniu prac nad rozpoczęciem inwestycji dotyczącej dużej elektrowni atomowej, którą Polska zamierza zbudować we współpracy z koncernem Westinghouse. Ma ona powstał do połowy lat 30. obecnego stulecia. Mowa była również o zapewnieniu amerykańskiego kapitału dla inwestycji. Zdaniem wicepremiera, coraz więcej amerykańskich firm jest zainteresowanych współpracą z polskimi podmiotami ws. budowy małych reaktorów modułowych (SMR).

W poniedziałek koncern KGHM podpisał z firmą NuScale Power umowę o wdrożeniu pierwszych takich reaktorów. Firma ta ma dostarczyć pierwsze z sześciu modułów do 2029 r. Podobne plany ma też Orlen.

Sasin mówił też, że zasygnalizował stronie amerykańskiej temat ewentualnego napływu uchodźców z Ukrainy.

– Zasygnalizowałem, że jeśli do tego dojdzie, będziemy się zwracali o wsparcie zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do Unii Europejskiej. Pani sekretarz wyraziła ogólne poparcie dla naszych działań i zapewnienie, że jeśli będzie taka potrzeba, to tę pomoc uzyskamy – powiedział wicepremier.

Zaznaczmy, że w ubiegłym tygodniu Biały Dom zatwierdził plan Pentagonu, zakładający wykorzystanie przybywających do Polski żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej do pomoc obywatelom USA w razie ewakuacji z Ukrainy.

Kwestię ewentualnej pomocy ze strony USA przy ewakuacji uchodźców z Ukrainy poruszył też rzecznik Pentagonu, John Kirby. Powiedział, że amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, którzy trafili do Polski, ściśle współpracują z polskimi władzami, by wspomóc je w zapanowaniu nad ewentualną falą uchodźców.

– Pomoc w zorganizowaniu ewakuacji i przyjęciu fali uchodźców jest czymś, co nasi wojskowi umieją robić i co mogą robić całkiem dobrze – powiedział Kirby. Zaznaczył zarazem, że żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej nie zostaną skierowani do działań na ukraińskim terytorium. Ostateczny plan ich działań będzie wypracowany w ścisłej współpracy z władzami polskimi.

W rozmowie ze stacją MSNBC powiedział, że po stronie amerykańskiej panuje przekonanie, iż „do agresji rosyjskiej może dojść szybko i bez ostrzeżenia”, wręcz jeszcze przed końcem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Jednocześnie dodał, że w opinii Waszyngtonu „Putin nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie napaści na Ukrainę”.

Przypomnijmy, że Biały Dom podjął także decyzję o wysłaniu do Polski kolejnych 3 tysięcy amerykańskich żołnierzy w związku ze wzrostem napięcia wokół Ukrainy. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że będą stacjonować w południowo-wschodniej części Polski.

Rosja zgromadziła już ponad 100 tys. żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy i w ubiegłym tygodniu rozpoczęła wspólne ćwiczenia wojskowe na terytorium Białorusi oraz ćwiczenia morskie na Morzu Czarnym.

Informowaliśmy, że Niemcy rozpoczęły przerzut sił do grupy batalionowej NATO na Litwie. W poniedziałek do drugiego miasta Litwy, Kowna, przybył pierwszy kontyngent niemieckich posiłków. Przerzut sił na Litwę zapowiedziała w poniedziałek także Wielka Brytania.

Jak pisaliśmy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował w niedzielę, że Polska przygotowuje się na możliwą falę uchodźców z Ukrainy. Potwierdził tym samym wcześniejsze, mniej oficjalne doniesienia. W sobotę Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich poinformował, że „wojewodowie kontaktują się z włodarzami miast prosząc „o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, liczby osób możliwych do przyjęcia, kosztów z tym związanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacją do 48 godzin”.

