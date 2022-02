Reuters: USA wyślą do Polski kolejnych żołnierzy – tym razem 3 tysiące

Agencja Reutera dowiedziała się nieoficjalnie, że Biały Dom podjął decyzję o wysłaniu do Polski kolejnych 3 tysięcy amerykańskich żołnierzy w związku ze wzrostem napięcia wokół Ukrainy.

Jak napisał w piątek Reuters, agencja uzyskała w piątek informację od czterech amerykańskich urzędników chcących zachować anonimowość, że w nadchodzących dniach USA wyślą do Polski 3 tys. dodatkowych żołnierzy.

Mają być to żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej z siedzibą w Fort Bragg w Karolinie Północnej, a nie z sił amerykańskich w Europie. Oczekuje się, że przybędą oni do Polski w przyszłym tygodniu.

Jeden z urzędników podał, że decyzja o przerzuceniu żołnierzy została podjęta przez szefa Pentagonu Lloyda Austina na polecenie prezydenta Joe Bidena. Inny z urzędników określił to jako „znaczący przerzut”.

Reuters wyjaśnia, że wymieniona liczba żołnierzy, którzy trafią do Polski, nie uszczupla puli 8,5 tys. żołnierzy, którzy zostali postawienia w stan pogotowia, na wypadek potrzeby przerzutu do Europy.

Rosja zgromadziła już ponad 100 tys. żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy i w tym tygodniu rozpoczęła wspólne ćwiczenia wojskowe na terytorium Białorusi oraz ćwiczenia morskie na Morzu Czarnym. W piątek pojawiły się ostrzeżenia, że rosyjska inwazja na Ukrainę może rozpocząć się w ciągu kilku dni.

Moskwa niezmiennie zapewnia, że nie zamierza dokonać inwazji na Ukrainę, ale jednocześnie twierdzi, że może podjąć nieokreślone „wojskowo-techniczne” działania, jeśli nie zostaną spełnione jej postulaty dotyczące nowego porządku bezpieczeństwa w Europie. Rosja oczekuje m.in. gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO.

Jak informowaliśmy, w środę 2 lutego prezydent USA Joe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych amerykańskich oddziałów do trzech europejskich państw. Do Polski miało trafić 1700 żołnierzy, a kolejnych 1000 do Rumunii. Ci ostatni mieli zostać przerzuceni z baz w Niemczech. Do samych Niemiec także wysłanych miało zostać kilkuset amerykańskich żołnierzy.

W ostatnich dniach samoloty z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej oraz sprzętem wojskowym lądowały na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Jak pisaliśmy, dodatkowe siły USA nie są wysyłane do Europy w ramach mechanizmów NATO lecz na podstawie dwustronnych ustaleń Waszyngtonu z państwami, które je przyjmą.

W środę amerykańskie media poinformowały, że plan Białego Domu zakłada, iż w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w naszym kraju (wówczas mówiono o niespełna 2 tysiącach), mają pomóc obywatelom USA, którzy mogą ewakuować się z Ukrainy.

