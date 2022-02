Żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA przybywają do Polski [+FOTO]

Kolejna grupa żołnierzy amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej przyleciała do Polski.

We wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o przybyciu do Polski kolejnej grupy amerykańskich żołnierzy. Chodzi o wojskowych z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA.

„Cały czas trwa przerzut wojsk USA do Polski. W ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO dziś do Polski przyleciała kolejna grupa żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej” – poinformował na Twitterze resort obrony.

Cały czas trwa przerzut wojsk USA 🇺🇸do Polski 🇵🇱. W ramach wzmacniania wschodniej flanki #NATO dziś do Polski przyleciała kolejna grupa żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej #StrongerTogether pic.twitter.com/y1VDD4D9bV — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 8, 2022

Jak pisaliśmy, w poniedziałek przed południem kolejna grupa amerykańskich żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowała w Rzeszowie.

Ponadto, jak informowaliśmy, w niedzielę amerykański samolot Boeing C-17 Globemaster III, którym do Polski z bazy lotniczej Dover w stanie Delaware przyleciała grupa żołnierzy z 82. Dywizji, wylądował w niedzielę w podrzeszowskiej Jasionce. Z samolotu wyjechało kilka wojskowych pojazdów m.in. hummery. W samolocie było kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich. Na lotnisku w Jasionce w ostatnich dniach wylądowało w sumie kilka amerykańskich samolotów.

„Oddziały 82. Dywizji Powietrznodesantowej otrzymały rozkaz przemieszczenia do Polski w celu wzmocnienia sojuszniczej gotowości i interoperacyjności we wszystkich domenach, oraz jeśli zajdzie taka potrzeba obrony sojuszu NATO. Jest to kontynuacja ścisłej współpracy z naszymi polskimi sojusznikami. Oba nasze narody uczestniczą w wielu corocznych ćwiczeniach, takich jak Swift Response. Ostatnie takie ćwiczenia odbyły się w maju 2021 roku. To dla nas zaszczyt pracować ramię w ramię z Polakami” – powiedział dowódca 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA, Christopher Donahue.

Przypomnijmy, że brytyjski minister obrony Ben Wallace zapowiedział w czasie poniedziałkowej konferencji zwiększenie brytyjskiego zaangażowania militarnego w Polsce. Pierwsza grupa brytyjskich żołnierzy przybyła do Polski na początku grudnia. Teraz ogłoszono, że przybędą kolejni.

W czwartek do Polski przybyła grupa przygotowująca pobyt żołnierzy z amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Jak informowaliśmy, w środę prezydent USA Joe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych amerykańskich oddziałów do trzech europejskich państw. Do Polski trafi 1700 żołnierzy, a kolejnych 1000 do Rumunii. Ci ostatni zostaną przerzuceni z baz w Niemczech. Do samych Niemiec także wysłanych zostanie kilkuset amerykańskich żołnierzy. Dodatkowi żołnierze mają być dyslokowani już w najbliższych dniach.

Według Moskwy, rozmieszczanie kolejnych amerykańskich żołnierzy w Europie to „niczym nie usprawiedliwione, destrukcyjne kroki” i dowód na to, że Rosja ma oczywiste powody do obaw.

Amerykanie chcieli wysłać swoich żołnierzy także na Węgry, ale władze tego kraju podeszły sceptycznie do tej inicjatywy.

