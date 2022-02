Rosjanie zablokują część Morza Czarnego i Azowskiego, Ukraina protestuje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało w czwartek oświadczenie dotyczące decyzji Federacji Rosyjskiej w sprawie zablokowania części Morza Czarnego i Azowskiego oraz Cieśniny Kerczeńskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało zdecydowany protest przeciwko decyzji Federacji Rosyjskiej o blokowaniu części Morza Czarnego i Morza Azowskiego oraz Cieśniny Kerczeńskiej pod pretekstem przeprowadzania regularnych ćwiczeń morskich – czytamy w wydanym czwartek oświadczeniu.

Bezprecedensowy zasięg manewrów sprawia, że ​​żegluga na obu morzach jest praktycznie niemożliwa. W istocie jest to znacząca i nieuzasadniona komplikacja żeglugi międzynarodowej, zwłaszcza handlu, która może powodować złożone konsekwencje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza dla portów Ukrainy – uważa strona ukraińska.

„Tak agresywne działania Federacji Rosyjskiej, wpisujące się w koncepcję jej wojny hybrydowej z Ukrainą, są nie do przyjęcia. Jest to przejaw otwartego lekceważenia norm i zasad prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz Konwencji ONZ o prawie morza” – czytamy w oświadczeniu. „Ukraina ściśle współpracuje z partnerami, przede wszystkim z regionu Morza Czarnego, aby takie działania strony rosyjskiej spotkały się z odpowiednią oceną i reakcją”.

Odpowiadając na wiadomość o planowanych przez Rosję ćwiczeniach morskich, Andrij Klymenko z ukraińskiego Instytutu Studiów Strategicznych Morza Czarnego ostrzegł, że ograniczenia stanowią znaczną eskalację trwającego okrążenia Ukrainy przez Kreml. „Nie chcę siać paniki, ale wygląda to bardzo podobnie do przygotowań do morskiej blokady ukraińskich portów” – napisał w mediach społecznościowych.

Również ambasada USA zareagowała na ćwiczenia: „Wojna gospodarcza Rosji z Ukrainą trwa. Pod pretekstem ćwiczeń wojskowych Rosja ogranicza suwerenność morską Ukrainy, ogranicza swobodę żeglugi na Morzu Czarnym/Morzu Azowskim”.

Russia’s economic warfare against Ukraine continues. Under the pretext of military exercises, Russia restricts Ukraine’s maritime sovereignty, limits freedom of navigation in the Black Sea/Sea of Azov, & impedes maritime traffic essential to Ukraine’s economy.

