Rosyjska armia ściąga rezerwistów

Prezydent Władimir Putin podpisał zarządzenie wezwanie określonej liczby rezerwistów w szeregi armii.

Zarządzenie prezydenta Rosji pojawiło się już na oficjalnej stronie internetowej jego urzędu. Obowiązuje z dniem publikacji, jak podała w poniedziałek agencja informacyjna RIA Nowosti. Zarządzenie nakłada na administrację rządową w terenie jak i na organy władz regionalnych obowiązek współpracy w zakresie prowadzenia powołań rezerwistów.

Teoretycznie powołania rezerwistów trwają już od 1 kwietnia. W ramach tej operacji mundur ma założyć 134 tys. obywateli. W bieżącym miesiącu Rosjanie prowadzili rozległe ćwiczenia w Południowym Okręgu Wojskowym, które stały się przyczyną napięć politycznych w jej relacjach z Ukrainą oraz USA i państwami Unii Europejskiej. Choć minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił już ich zakończenie to jednak rosyjską armię czekają kolejne wielkie ćwiczenia, tym razem w głównej mierze na terytorium Białorusi, cykliczne ćwiczenia Zapad 2021.

Zgodnie z rosyjskimi przepisami rezerwiści Sił Zbrojnych mają stawiać się do wykonania obowiązków wojskowych w przypadku decyzji władz państwowych. Mogą być wzywani do wypełnienia tych obowiązków nie częściej niż trzy raz do roku. Okres jednorazowego powołania z rezerwy nie może przekroczyć 12 miesięcy. Według RIA Nowosti rezerwiści średnio są wzywani raz do roku.

