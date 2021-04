Rosyjska armia rozpoczęła przegląd gotowości bojowej

Rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły kontrolę gotowości bojowej po cyklu zimowego szkolenia. Ćwiczenia odbędą się we wszystkich okręgach wojskowych – podała we wtorek agencja Interfax, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w kwietniu br. odbędzie się 4048 ćwiczeń o różnej skali, w tym 812 ćwiczeń bilateralnych. Będą się one odbywać na 101 poligonach i 520 obiektach bazy szkolno-treningowych.

„Ćwiczenia odbywają się na terenie wszystkich okręgów wojskowych i Floty Północnej, a także w rejonach dalekiej Północy, Wysp Kurylskich i Kamczatki. Kontrolom podlegają wszystkie typy i rodzaje sił zbrojnych” – przekazało rosyjskie ministerstwo.

Główną areną ćwiczeń będą poligony Wschodniego Okręgu Wojskowego.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu podczas konferencji we wtorek powiedział, że wojska udały się na poligony, aby przeprowadzić ćwiczenia taktyczne, taktyczno-specjalne i dwustronne. Szojgu zażądał „zapewnienia wysokiej jakości zajęć kontrolnych i bezpieczeństwa przy przesuwaniu jednostek i sprzętu wojskowego”.

Przypomnijmy, że w miniony wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu ukraińskiego parlamentu głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych gen. Rusłan Chomczak mówił, że Rosja utrzymuje na granicy z Ukrainą 28 batalionowych grup taktycznych, jednak w ostatnim czasie obserwuje się przerzucanie w ten rejon kolejnych jednostek „pod pozorem ćwiczeń”. Według niego oczekuje się koncentracji kolejnych 25 batalionowych grup taktycznych, co jego zdaniem w połączeniu z dotychczas rozmieszczonymi siłami zagraża bezpieczeństwu militarnemu Ukrainy. Tego samego dnia dziennik „The New York Times” napisał, że Rosja ściąga na granicę z Ukrainą 4 tys. żołnierzy. W sieci pojawiły się też zdjęcia, pokazujące pociąg z rosyjskim sprzętem wojskowym w drodze na Krym przez most nad Cieśniną Kerczeńską. „NYT” poinformował też, że dowództwo sił USA w Europie już w ubiegłym tygodniu zwiększyło w związku z tym swoją gotowość bojową do maksymalnego możliwego poziomu, oznaczającego „potencjalnie nieuchronny kryzys”.

Departament Obrony oświadczył w środę, że „wie o ukraińskich doniesieniach dotyczących ruchów rosyjskich oddziałów” przy granicy Ukrainy i że sprawa ta jest omawiana z sojusznikami w ramach NATO. Pentagon wyraził też zaniepokojenie ostatnim zaostrzeniem sytuacji w Donbasie.

Kresy.pl / interfax.ru