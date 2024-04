Dymisja premiera Szkocji po roku rządów

Humza Yousaf zrezygnował z funkcji lidera Szkockiej Partii Narodowej (SNP) i szefa rządu regionalnego Szkocji. Decyzja ta następuje wkrótce po tym, jak Yousaf zerwał sojusz SNP ze szkockimi Zielonymi.

Relacjonująca proces polityczny w Szkocji Al Jazeera podkreśla, że zerwanie wspołpracy z Zielonymi oznacza utratę większości przez dotychczasowy rząd. W izbie pojawiły się dwa wnioski o wotum nieufności złożone przez partie opozycji, które najprawdopodobniej Yousaf by przegrał. Postanowił najwyraźniej uprzedzić parlamentarną porażkę. „Nie mam zamiaru wymieniać moich wartości i zasad ani zawierać z kimkolwiek układów tylko po to, by utrzymać władzę” – powiedział w telewizyjnym wystąpieniu Yousaf.



Yousaf, poromek imigrantów z Pakistanu został liderem SNP, a co za tym idzie szefem rządu Szkocji w marcu zeszłego roku, po tym, gdy w lutym ze stanowiska premiera Szkocji i lidera partii ustąpiła Nicola Sturgeon, która sprawowała te funkcje przez osiem lat. Yousaf, mimo że pochodził z rodziny muzułmanów, wkraczał na scenę jako radykalny liberał w kwestiach obyczająwych, ale mniej radykalny w kwestii niepodległości Szkocji, za która obstawała poprzedniczka.

Yousaf jeszcze na początku kwietnia był pewien, że przetrwa wotum nieufności. Zmienił jednak zdanie po rundzie rozmów z Zielonymi, kiedy przyznał, że “nie docenił” niezadowolenia tej partii. „Doszedłem do wniosku, że naprawa stosunków ponad podziałami politycznymi może zostać dokonana tylko wtedy, gdy na czele stanie ktoś inny” – jego wypowiedź zacytowałą Al Jazeera.

„Polityka potrafi być brutalnym zajęciem” – powiedział w poniedziałek Yousaf. Uznał jednak swoje rządy za historyczne, jako sprawowane przez człowieka z imigranckimi korzeniami w Azji Południowej, takimi samymi jak obecnego premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka. “Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, że pewnego dnia będę miał zaszczyt przewodzić mojemu krajowi” – ​​powiedział. „Kiedy byłem młodszy, ludzie wyglądający jak ja nie zajmowali wpływowych stanowisk politycznych, nie mówiąc już o kierowaniu rządami” – podsumował.

Jako potencjalnych następców Yousafa “The Guardian” wymienia czterech polityków SNP. Pierwszy to zaufany człowiek Nicoli Sturgeon, 60-letni John Swinney, który po jej ustąpieniu sam usunął się w cień, a obecnie przedstawia się jako kompromisowy lider tymczasowy. 34-letnia Kate Forbes była czołową rywalką Yousafa w zeszłorocznej walce o przywództwo. Krytykowała go za skrajnie progresywistyczne poglądy na kulturę i obyczaje.

38-letni szkocki minister zdrowia Neil Grey, to kolejny “lojalista Sturgeon”, jak określił go “The Guardian”. 39-letnia Jenny Gilruth to trzykrotna minister w rządach SNP, także przywiązana do politycznego kursu Sturgeon. Jest też otwartą lesbijką, zawarła oficjalny związek z byłą szefową Partii Pracy w Szkocji Kezią Dugdale.

aljazeera.com/thegaurdian.com/kresy.pl