Nielegalni imigranci zatrzymani przez Straż Graniczna, chcieli dostać się na zachód Europy

Funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce – Tartak zatrzymali czterech cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie.

W miejscowości Budzisko podczas przeprowadzonej 27 kwietnia kontroli legalności pobytu wśród pasażerów autobusu relacji Ryga – Berlin funkcjonariusze SG ujawnili dwóch obywateli Indii w wieku 25 i 28 lat. W wyniku kontroli stwierdzono, iż mężczyźni przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu. Nie posiadając wymaganych dokumentów niezgodnie z obowiązującymi przepisami przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Cudzoziemcy posiadali przy sobie litewskie zaświadczenie z ośrodka dla cudzoziemców. Migranci oświadczyli, że usiłowali przedostać się nielegalnie do Europy Zachodniej. Zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej migranci podczas spotkania granicznego w ramach readmisji zostali przekazani stronie litewskiej.

28 kwietnia również w autobusie rejsowym relacji Ryga – Warszawa dokonano kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski w stosunku do 31-letni obywatel Tadżykistanu. Cudzoziemiec wjechał do strefy Schengen we wrześniu ubiegłego roku w ramach posiadanej węgierskiej wizy Schengen, która pozwalała mu na pobyt przez okres 30 dni. Po upływie tego czasu nie opuścił strefy Schengen. Na terytorium Polski znajdował się nielegalnie. Dodatkowo nie posiadając wymaganych dokumentów niezgodnie z obowiązującymi przepisami przekroczył granicę litewsko – polską. W związku z tym cudzoziemiec został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczeń służbowych placówki SG, gdzie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego otrzymał zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.

Natomiast 25 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze SG w miejscowości Suwałki zatrzymali 41-letniego obywatela Gruzji. Okazało się, że cudzoziemiec posiada wydaną decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia, która podlega natychmiastowemu i przymusowemu wykonaniu. W związku z powyższym cudzoziemiec został zatrzymany, a następnie postanowieniem sądu został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców celem wykonania decyzji.

Kresy.pl/SG